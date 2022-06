FestivaLOVE, un sabato senza tregua

Ha inaugurato venerdì 17 giugno, nel tardo pomeriggio, la sesta edizione di festivaLOVE, kermesse di tre giorni ospitata dalla città che diede i natali a Matteo Maria Boiardo, l’autore del poema epico e cavalleresco L’Orlando Innamorato. Un festival che, fino a domenica 19 giugno, animerà Scandiano in tutti gli angoli, in tutte le piazze e con mille iniziative.

Un festivaLOVE che ha preso il via venerdì 17 giugno alle 18, con l’intervento del sindaco Matteo Nasciuti e dell’assessore Matteo Caffettani. “FestivaLOVE torna dopo due anni di pandemia in cui ci è mancato moltissimo – ha dichiarato il sindaco Nasciuti – E’ il nostro appuntamento culturale “di punta” ma è figlio di un lavoro lunghissimo, che parte dalle scuole, che parte dai nostri luoghi della cultura, e soprattutto parte dalla nostra storia. Da quel Matteo Maria Boiardo che probabilmente in una di queste stanza scrisse l’Orlando Innamorato.

La cosa bella del festivaLOVE è che è una festa di tutti. Cittadini, commercianti, associazioni, amministrazione comunale. Tutti, di tutte le età, di tutte le idee, le estrazioni… contribuiscono con un pezzettino. Un tassello che però è fondamentale per creare questa composizione bellissima che si chiama festivaLOVE”.

A presentare il programma è stato l’assessore Matteo Caffettani che ha introdotto i tanti ospiti: “Un programma ricchissimo e davvero per tutti i target”.

Durante l’inaugurazione è stato poi effettuato un collegamento con gli USA dove si trova il giovane ingegnere aerospaziale della Nasa Stefano Cappucci, scandianese, premiato quest’anno con uno dei due premi che portano il nome della manifestazione.

A seguire è salito sul palco Elio per un’intervista preview del grande concerto della sera al Parco della Resistenza.

Tutto il programma di sabato 18 giugno

Sabato 18 giugno

ore 9.30 – 12.30

“Oltre lo spazio al di là della forma” laboratorio per bambini 2-12 anni a cura di Cooperativa Pangea

– Via Tognoli

ore 10.00

“Un amore di libro” letture per bambini 0-6 anni a cura dei volontari Nati per Leggere

– Giardini Rocca dei Boiardo

ore 10.15 / 11.30 / 15.15 / 16.30

visite guidate alla Rocca dei Boiardo e ai suoi Giardini a cura di Archeosistemi (Euro 3, gratuito fino a 15 anni e over 65)

ore 16.00 – 19.00

“Intrecciamoci con Scandiano” caccia al tesoro scandianese per famiglie a cura di Cooperativa Pangea

– Via Tognoli

ore 17.00

“Love is… Salute Circolare” lectio magistralis di ILARIA CAPUA

– Cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

ore 18.00

Giochi di strada per il divertimento di tutte le età a cura di CAI Mercati

– Piazza Libertà

ore 18.30

Gino Castaldo

Storie che hanno fatto epoca: Beatles e Rolling Stones

– Cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

dalle ore 20.00

Bidi Blanca in concerto con Mariacristina Blancato (voce), Carlo Bolacchi (chitarra acustica) – Gamete con Carlo Bolacchi (chitarra e voce) – Randomize con Erika Pasquali (voce), Martina Comastri (chitarra elettrica/acustica), Matteo Martinelli (chitarra elettrica/acustica), Davide Di Costa (tastiere/chitarre), Michael Caliceti (basso), Francesca Giavelli (batteria)

– Piazza I° Maggio

dalle ore 20.00

Kobayashi in concerto con Simone Leonini (chitarra), Riccardo Boccolari (percussioni) e Annalisa Carbonara (voce) – Miglio rosso in concerto con Mirko Meglioli (voce), Paolo Iotti (sax), Riccardo Boccolari (percussioni), Simone Leonini (chitarra) – Chiara&Fede acoustic duo con Chiara Ferrari (voce) e Federico Asti (chitarra)

– Piazza Spallanzani

ore 20.00

“A questo poi ci pensiamo” dialogo con LUCA BOTTURA e VALERIO APREA sul mondo di Mattia Torre

– Cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

ore 21.30

presentazione del libro “Ribellarsi con filosofia. Scopri con i grandi filosofi il coraggio di pensare” di MATTEO SAUDINO dialoga con l’autore Lorena Lanzoni, disegni dal vivo a cura di MARCO GAVAGNIN (GAVA)

– Cortile Rocca dei Boiardo (in caso di pioggia Teatro Boiardo)

ore 21.30

“Luci addosso summer tour” concerto di DEDDY in collaborazione con Ater Fondazione, ingresso gratuito

– Parco della Resistenza

ore 23.00

DimensiOneDiscO in concerto con Daniele Ferretti (batteria), Federico Sarti ( tastiere), Matteo Montanari (piano), Andrea Sensi (chitarra), Johnny La Rocca (basso), Anna Lanzi (voce), Marina Ferretti (voce), Monica Tosatto (voce), Silvia Nironi ( voce)

– Giardini Rocca dei Boiardo

I LOVE CIRCUS

a cura dell’Ass. L’Ufficio Incredibile

Piazza Fiume (in caso di pioggia Palazzo dello sport)

ore 19.00 (replica ore 22.00)

MIGHTY MIKE (Canada) in “The Mighty Mike Show” – Uomo forzuto

ore 19.30 (replica ore 21.15)

ANDREA FARNETANI (Italia) in “Gustavo La Vita” – Giocoleria e clownerie

ore 20.00

ROSSELLA CONSOLI e LUCA SQUATRITO (Italia)in “Poetry in the Street” – Performance itinerante tra trampoli, musica e poesia

ore 20.30 (replica ore 22.45)

TATIANA FOSCHI (Italia) in “L’Aspetto” – Acrobatica aerea

ore 23.30

NIANDRA (Italia) in “Appuntamento al buio” – Manipolazione del fuoco e teatro di strada

Sabato 18 e domenica 19 giugno

P.zza del Gusto

P.zza Prampolini sarà allestita con stand enogastronomici a cura di associazioni no profit del territorio

Gadget a cura di Ancescao Scandiano – Rocca dei Boiardo

Libreria del Festival a cura di Librerie Coop

Sabato 18 e Domenica 19 giugno | Ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18,30

Dell’Amore e dell’avventura. L’Orlando Innamorato

Mostra di Emanuele Luzzati

– Piano nobile Rocca dei Boiardo

La mostra è visitabili all’interno del percorso di visita guidata alla Rocca dei Boiardo a cura di Archeosistemi (€ 3)

Sabato 18 e Domenica 19 giugno | Ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18,30

E20 Boiardo Tra studi accademici ed elaborati fantastici

Mostra a cura di Erika Colaci in occasione del ventennale del Centro Studi M.M.Boiardo

– Appartamento Estense -Rocca dei Boiardo

Mostra aperta fino al 26 giugno con visita guidata alla Rocca dei Boiardo a cura di Archeosistemi (€ 3)

Sabato 18 e Domenica 19 giugno | Ore 10.00 – 13.00 e 15.00 – 18,30

Nedo solo – solo Nedo

Mostra a cura di Nedo Prospero Grasselli

– Piano nobile Rocca dei Boiardo

Mostra aperta fino al 26 giugno con visita guidata alla Rocca dei Boiardo a cura di Archeosistemi (€3)

Cartoni innamorati

Installazione site specifica a cura di Marco Gavagnin (Gava)

– Giardini– Rocca dei Boiardo

Cucire storie… per preservare la continuità della memoria

Installazione site specifica a cura di Coop. Pangea

– Via Tognoli

VignettiAMO?

A cura di Gian Lorenzo Ingrami con Dario Campagna, Gabriele “Lele” Corvi, Fabrizio “Bicio” Fabbri, Fulvio Fontana, Giorgio Franzaroli, Luca Garonzi, Marco Gavagnin (Gava), Gianlorenzo Ingrami, Marilena Nardi, Matteo Peri, Lorenzo Vannini che disegnano dal vivo

– Rocca dei Boiardo

L’amore nel mondo

a cura dell’Atelier di Villa Valentini

– Negozi di Corso Garibaldi