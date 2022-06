Sassuolo perde un altro storico commerciante: morto Bruno Ruini

Si è spento ieri all’ospedale di Reggio Emilia, dove era ricoverato per le conseguenze di un malore che lo aveva colpito a luglio dello scorso anno, Bruno Ruini, 64 anni, per quasi cinquant’anni titolare di “Ruini abbigliamento” nel centro cittadino.

Erano i primi anni ’80 quando Bruno aprì in via Clelia quella che per decenni è stata la boutique punto di riferimento per tantissimi sassolesi. Proprio nel centro cittadino, al numero 1 di piazza Garibaldi, solo qualche anno fa Bruno aveva chiuso l’attività per la tanto meritata pensione.

Bruno lascia la moglie Milla, il figlio Enrico e tanti, tantissimi amici, compresa chi sta scrivendo, che mai avrebbero voluto dare questa notizia.

Il funerale si terrà lunedì mattina 20 giugno, alle 10:00, presso la Chiesa di Sant’Antonino. Santo Rosario domenica 19 giugno alle 18:00 presso la camera ardente dell’Ospedale di Scandiano.

Ciao Bruno, un abbraccio

(Ramona M. – Linea Radio)