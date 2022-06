Vergato: Carabinieri addestrati nella manovre di primo soccorso dagli istruttori della Croce Rossa Italiana

I Carabinieri della Compagnia di Vergato sono stati addestrati nelle manovre di primo soccorso dagli istruttori della Croce Rossa Italiana. E’ un fatto importante per tutta la comunità montana dell’Alta e Media Valle del Reno che da oggi potrà contare sulla preparazione di 34 militari che, attraverso un programma addestrativo di tre giorni, autorizzato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, hanno appreso le procedure di primo soccorso da attuare in situazioni di emergenza in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118.

Foto CC Bologna – Un’istruttrice della Croce Rossa Italiana insegna ai Carabinieri di Vergato la rianimazione cardio-polmonare (o RCP) , nota anche come “Massaggio cardiaco” attraverso il manichino per rianimazione.