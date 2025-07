È iniziato progressivamente il rilascio, negli store Android e Apple, della nuova versione di Roger. L’assistente di viaggio di Tper, che è anche il MaaS (Mobility as a Service) dell’Emilia-Romagna, cambia dunque pelle; non si tratta solamente di un restyling grafico ma si modifica l’intera architettura informatica dell’applicazione. Si arricchisce l’esperienza utente e aumentano i servizi integrati all’interno di questa applicazione che si candida, oggi ancor più che in passato, ad essere l’interfaccia utente più comoda ed efficace per muoversi in libertà in regione.

La nuova versione, che sarà disponibile entro questa settimana in aggiornamento per tutti gli oltre 515.000 attuali utenti che già hanno scaricato l’applicazione, o per quanti la vorranno scaricare ex novo, si presenta sin dalla schermata iniziale profondamente rinnovata.

L’app si apre, infatti, sulla cartina, posizionandosi sulla geolocalizzazione dell’utilizzatore.

Utente al centro, quindi, e massima flessibilità d’uso: l’app definisce un percorso di viaggio, indica quali autobus o treni prendere, consente di acquistare i relativi titoli di viaggio, permette di pagare la sosta nelle città coperte da questo servizio, fornisce una previsione sul tempo d’arrivo dei mezzi e serve anche da “wallet digitale” per biglietti singoli o city pass (e, in un prossimo futuro, anche abbonamenti).

Novità importante è, poi, anche l’integrazione nell’app dello sharing elettrico “Corrente” del gruppo Tper: auto, scooter, e-bike. Sulla mappa, personalizzabile tramite appositi filtri, si possono, dunque, vedere anche i mezzi elettrici in mobilità condivisa e all’interno delle soluzioni di viaggio proposte ci sarà la possibilità di utilizzare la sharing mobility.

Anche Roger adotta, infine, la novità QR Code per quanto riguarda i biglietti del bus nei bacini serviti da Tper. In questo modo, viene definitivamente superata la differenziazione tra dispositivi Android e Apple. I nuovi QR Code digitali all’interno di Roger sono facili da utilizzare e molto intuitivi: il titolo, infatti, cambia colore quando viene validato e ancora quando scade il periodo di validità.

Un visibile countdown aiuta l’utente anche a capire quando stanno per scadere i minuti compresi nel titolo utilizzato.

Grazie alla tecnologia QR Code dentro Roger è inoltre risolto il conflitto tra il pagamento NFC (Google Pay, Apple Pay, ecc.) e il sistema di validazione. Con la nuova release si potrà ora comodamente scegliere se pagare con la carta bancaria virtualizzata nel telefono in modalità NFC, appoggiando il cellulare al validatore verde, o se utilizzare Roger con la tecnologia QR Code, mostrando il QR alla fotocamera posta sotto il medesimo validatore.

Con questo ulteriore passo avanti che riguarda sia gli aspetti di infomobilità che di e-ticketing, Roger consolida il proprio percorso verso una digitalizzazione che è sempre più diffusa nelle abitudini dell’utenza: oggi i biglietti dematerializzati superano già la metà di quelli complessivamente venduti.

Per approfondire è possibile visitare la pagina tper.it/roger dove si possono trovare tutte le informazioni necessarie, consultare un videotutorial e scaricare l’applicazione.