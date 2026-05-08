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Sabato 9 e domenica 10 maggio tornano le “Giornate della Cura”: cittadine, cittadini, associazioni, Comune ed Hera si occuperanno di attività di pulizia di giardini e spazi urbani in sei luoghi, uno per quartiere.

Dalla cura dei giardini alla pulizia dei muri, fino al sostegno alle persone più fragili nei caseggiati popolari. Sono queste le attività del progetto “Spazio comune, cura comune” in cui lavora insieme la comunità cittadina (assessori, presidenti di quartiere, associazioni, cittadine e cittadini) di persone che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla cura della città.

In questo modo le “Giornate della Cura” assumono una dimensione continuativa e strutturata con appuntamenti mensili.

“Spazio comune, cura comune” è il progetto di cura condivisa che vede l’Amministrazione, insieme a Hera, alle associazioni e a gruppi di cittadine e cittadini, impegnati in prima linea per il decoro e la qualità dello spazio comune. Il progetto punta a rafforzare i servizi ordinari di pulizia e decoro urbano, ma si fonda soprattutto sui patti di collaborazione.

A supporto delle attività, le aziende Avola e Operosa forniscono terra e alcune piante decorative, contribuendo concretamente agli interventi di cura e riqualificazione degli spazi urbani.

Le attività in programma in tutti i quartieri il 9 e 10 maggio:

Sabato 9 maggio

quartiere Porto-Saragozza – appuntamento alle 9.30 al Giardino del Velodromo, in via Don Luigi Orione 9, per prendersi attività di pulizia del parco nei suoi vari spazi, in collaborazione con il Comitato Parco Il Velodromo

– appuntamento alle 9.30 al Giardino del Velodromo, in via Don Luigi Orione 9, per prendersi attività di pulizia del parco nei suoi vari spazi, in collaborazione con il Comitato Parco Il Velodromo quartiere San Donato-San Vitale – appuntamento alle 10 alla Casa di Quartiere Ruozi, in via Castelmerlo 13 per attività di pulizia e piantumazioni del giardino della Casa di Quartiere, in collaborazione con la Casa di Quartiere Ruozi

– appuntamento alle 10 alla Casa di Quartiere Ruozi, in via Castelmerlo 13 per attività di pulizia e piantumazioni del giardino della Casa di Quartiere, in collaborazione con la Casa di Quartiere Ruozi quartiere Borgo-Reno – appuntamento alle 9.30 al Centro Bacchelli, in via Galeazza 2. Nell’ambito della Giornata ecologica, ci prenderemo cura della pulizia dell’area verde

– appuntamento alle 9.30 al Centro Bacchelli, in via Galeazza 2. Nell’ambito della Giornata ecologica, ci prenderemo cura della pulizia dell’area verde quartiere Savena – appuntamento alle 9.30 in via Lombardia 36 per attività di preparazione primaverile dell’orto comunitario dell’Associazione Selenite, in collaborazione con l’associazione Selenite

Domenica 10 maggio

quartiere Santo Stefano – appuntamento alle 10 in via Mascarella 118. Ci prenderemo cura dei muri di via Mascarella e dintorni, in collaborazione con il comitato Nuovo Borgo Mascarella

– appuntamento alle 10 in via Mascarella 118. Ci prenderemo cura dei muri di via Mascarella e dintorni, in collaborazione con il comitato Nuovo Borgo Mascarella quartiere Navile – appuntamento alle 9.15 presso la Casa di Quartiere Katia Bertasi, in via Fioravanti 18/3, per attività di pulizia di Piazza Lucio Dalla, in collaborazione con l’istituto penitenziario Dozza

Per partecipare alle giornate di volontariato dedicate alla cura e alla bellezza di Bologna compila il modulo on line.