Tennis, settima giornata campionato nazionale serie B: doppia vittoria per lo Sporting

Si è conclusa la fase a gironi dei campionati nazionali di B1. Per lo Sporting doppia trasferta e doppia vittoria rispettivamente contro i liguri del CT Finale Ligure per i maschi e le lombarde del Vavassori Tennis Team per le ragazze.

La squadra maschile, con il risultato di 5 a 1, incamera altri 3 punti e chiude la fase a gironi in testa alla classifica con 18 punti e accede di diritto ai playoff.

Vittoria per 3 a 1 anche per la formazione femminile che con questi 3 punti si porta in quarta posizione nella fase a gironi, scongiurando così i playout e confermandosi per la B1 del prossimo anno.

Questi i risultati degli incontri.

B1 maschile. Singolari: Tramontin (Sassuolo)

batte Brustia 6/3 6/0; Tincani (Sassuolo) batte Gramaticopolo Giovanni 6/4 5/7 6/2; Marchetti (Sassuolo) batte Gramaticolo Biagio 6/4 3/6 7/6; Ricci (Sassuolo) batte Critelli 6/4 6/1. I doppi praticamente non sono stati disputati dato il risultato già acquisito dallo Sporting dopo i singolari.

B1 femminile. Singolari: Zara (Sassuolo) batte Lioi 6/4 2/6 6/4; Pauzzi (Team Vavassori) batte Gubertini 6/4 6/3; Curovic (Sassuolo) batte Rumi 6/2 6/1. Doppio Curovic/Gubertini (Sassuolo) battono Lioi/Pauzzi 2 a 1 con ritiro delle lombarde.

Martedì 21 la Federtennis procederà al sorteggio dei tabelloni di playoff, che inizieranno domenica 26, solo allora la squadra maschile dello Sporting conoscerà la propria avversaria dei playoff fra CT Zavaglia (RA), TC Ronchiverdi (TO), TC Pharaon (RC), CT Giotto (AR) e TC Rungg (BZ).