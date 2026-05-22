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Si svolgerà giovedì prossimo, 28 maggio, convocato per le ore 20 presso la sala delle adunanze consiliari in via Pretorio 18, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo con dodici punti all’ordine del giorno, di cui cinque interrogazioni.

Si inizierà con una comunicazione del Sindaco, per poi proseguire con le interrogazioni iniziando da quella presentata dal gruppo Fratelli d’Italia, avente ad oggetto “Problematiche di viabilità, sosta e degrado urbano nel quartiere San Lorenzo”, per poi proseguire con quella a firma del consigliere Macchioni (Lista Macchioni), avente ad oggetto “Criticità del servizio di raccolta rifiuti porta a porta e valutazione del ritorno ai contenitori stradali”.

Al quarto punto all’ordine del giorno l’ interrogazione a firma del consigliere Giavelli (Fratelli d’Italia), avente ad oggetto “Disagio viabilità San Michele” a cui seguiranno due interrogazioni a firma del consigliere Menani (Lega), la prima avente ad oggetto “Centro culturale islamico” , la seconda “condizioni dei marciapiedi cittadini”.

Terminate le interrogazioni saranno in discussione l’approvazione delle modifiche al regolamento delle Attività di acconciatore, estetista, tatuatore, piercer e dei centri benessere e l’approvazione del regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali.

Al nono punto del Consiglio Comunale ci sarà l’esame di un ordine del giorno a firma delle consigliere Rossi e Hdily (Pd) avente ad oggetto “Intitolazione di una panchina gialla alla memoria di Giulio Regeni, nel decimo anniversario della sua uccisione, quale impegno permanente del comune di sassuolo per la verità, la giustizia e la tutela dei diritti umani”; a cui seguirà l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Bonettini (M5s), avente ad oggetto “Comune plastica free”.

All’undicesimo punto del Consiglio Comunale sarà in discussione l’ordine del giorno a firma del consigliere Roli (Pd) avente ad oggetto “Valorizzazione e promozione di iniziative di socializzazione comunitaria rivolte agli anziani autonomi attraverso momenti conviviali

strutturati e ricorrenti”. Chiuderà la seduta del Consiglio comunale l’ esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Dallari (Pd), avente ad oggetto “divieto di fumo, utilizzo di sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato nelle aree gioco ed immediate vicinanze, in prossimità delle scuole e dei luoghi sensibili”.