Chiusure notturne sulla A1 e sulla Diramazione per Ravenna

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 giugno, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata verso Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 giugno, sarà completamente chiuso lo svincolo Fornace Zarattini, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo o lo svincolo Quadrifoglio.