Il 22 giugno ultimo webinar informativo per le imprese

Come utilizzare l’intelligenza artificiale in azienda

Ultimo appuntamento per il ciclo di webinar organizzati da Unioncamere Emilia-Romagna e Camere di commercio della regione, in collaborazione con Uniontrasporti nell’ambito del progetto “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia”.

Il tema di mercoledì 22 giugno (ore 10-12) è “Intelligenza artificiale: come utilizzarla al meglio in azienda” con la collaborazione della Camera di commercio di Bologna.

Relatore è l’esperto Daniele Miorandi.

Parlare di intelligenza artificiale significa tecnologia, ma anche risorse e competenze necessarie oltre che delle implicazioni organizzative ed etiche.

Oggigiorno si sente sempre più parlare di intelligenza artificiale, grazie alla quale è possibile rendere le macchine in grado di compiere azioni e “ragionamenti” complessi, imparare dagli errori, e svolgere funzioni fino ad ora esclusive dell’intelligenza umana, rivoluzionando quindi il modo con cui l’uomo interagisce con la macchina, e le macchine tra di loro.

La partecipazione è gratuita.

Per iscriversi compilare il modulo on line al link: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_4Ik4cBLgTcqrkd9vCy2wtw

Dopo l’iscrizione, il link di accesso al webinar sarà inviato a tutti gli iscritti all’indirizzo e-mail comunicato in fase di registrazione