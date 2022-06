In Tangenziale di Bologna mercoledì notte chiuso un tratto tra gli svincoli 11 bis e 12

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 11 bis Castenaso e 12 Roveri, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Sarà contestualmente chiuso anche lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro.

In alternativa, si consiglia:

-per chiusura tratto: percorrere di viabilità ordinaria: Via Mattei, Via Tosarelli, Via Via Villanova;

-per chiusura svincolo 11 San Vitale: utilizzare lo svincolo 12 Roveri.