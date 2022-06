Tre nuove pensiline a Soliera, Limidi e Sozzigalli

A Soliera si è conclusa nei giorni scorsi l’operazione di installazione di tre nuove pensiline in corrispondenza di altrettante fermate del trasporto pubblico. L’intervento del Comune di Soliera, in convenzione con aMo, l’agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico di Modena, porta a un visibile miglioramento dell’arredo urbano, oltreché della sicurezza, rispondendo a indicazioni che provenivano dal capoluogo e dalle frazioni di Limidi e di Sozzigalli. Le nuove strutture autoportanti fisse, tutte in vetro resistente, con un’ampia tettoia rotonda per riparare dalla pioggia e due capienti panche laterali, sostituiscono le vecchie in tre diversi punti nevralgici della viabilità solierese: una si trova all’inizio di via Primo Maggio, all’altezza del piazzale del Famila, e comprende anche due piccole rampe di accesso al marciapiede d’attesa.

A Limidi la nuova pensilina si trova sempre lungo via Carpi-Ravarino, ma in una posizione maggiormente protetta rispetto alla sede stradale. In questo caso l’amministrazione comunale ringrazia il signor Feliciano Levizzani per aver concesso a titolo gratuito della comunità un’area di sua proprietà. Si precisa che da oggi gli autobus di Seta si fermano nella nuova pensilina, distante 150 metri rispetto alla vecchia.

Infine anche a Sozzigalli si è provveduto a rottamare la vecchia pensilina, sostituendola con una nuova.