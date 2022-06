Via, da oggi, a un nuovo rinnovo della rete idrica di Formigine

A partire da oggi, lunedì 20 giugno, Hera avvierà un intervento di rinnovo della rete idrica del Comune di Formigine.

I lavori si svilupperanno in via Giotto del Bondone, via Mazzini e in corrispondenza della rotatoria di intersezione tra via Mazzini e via Sant’Antonio, nel comune di Formigine.

Durante la prima fase delle operazioni sarà posata una nuova conduttura che collegherà la rete idrica di via Mazzini con quella di via Giotto del Bondone. Questo intervento sarà realizzato con l’ausilio di una trivellazione orizzontale controllata. Successivamente saranno collegate – tramite intervento che verrà eseguito in rotatoria di intersezione tra via Mazzini e via Sant’Antonio – le reti idriche delle rispettive vie.

I tecnici di Hera lavoreranno per circa 30 giorni per concludere le operazioni, giorni nei quali sarà necessario apportare alcune modifiche alla viabilità, tutte concordate con l’Amministrazione Comunale e con le Autorità locali. Per quanto riguarda la prima parte dei lavori, in via Giotto sarà chiusa la corsia che va dalla rotatoria con via Sassuolo a quella di via Giardini, mentre in via Mazzini sarà chiusa la corsia che va dalla rotatoria di via Giardini alla rotatoria di intersezione con via Sant’Antonio. Di conseguenza, sarà istituito un senso unico, in direzione Ovest, sia su via Giotto del Bondone che su via Mazzini

Per quanto riguarda gli interventi che interesseranno la rotatoria di via Mazzini – via Sant’Antonio, invece, le modifiche alla viabilità comporteranno la chiusura dell’uscita in via Mazzini direzione Ovest, verso via Giardini; la chiusura in ingresso e in uscita di via Mazzini lato Nord, direzione Casinalbo; la chiusura dell’ingresso da via Sant’Antonio.

Saranno sempre garantiti gli accessi ai residenti, alle persone dirette alle attività commerciali e ai mezzi di soccorso.

L’intervento, un investimento a carico di Hera per circa 100.000 euro, si inserisce in un ampio progetto di ottimizzazione della rete idrica del comune di Formigine. Durante il suo svolgimento si potranno verificare brevi interruzioni della fornitura del servizio, ma per interruzioni prolungate gli utenti saranno tempestivamente avvisati.

L’azienda assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.