Arriva il tour del volontariato “Kresco”, si parte il 23 giugno da Montecchio

Laboratori e attività per ragazzi e ragazze dai 14 anni in su

Si chiama “Kresco” ed è un vero e proprio tour del volontariato, con un calendario di laboratori e attività per ragazzi e ragazze dai 14 anni, realizzato per il secondo anno da “Il Posto Giusto informagiovani Infolavoro dell’Unione Colline Matildiche, insieme a diverse associazioni del territorio.

Si tratta di una vera e propria palestra per allenare mente e corpo e mettersi in gioco per conoscere le persone, i luoghi e le opportunità del volontariato. Il tutto divertendosi.

La prima data da segnarsi sul calendario è il 23 giugno: alle 16, a Montecavolo, si terrà “Lettering. Le parole resistenti” con Alessandro Pagliani di Associazione Emersa e Anpi Quattro Castella.

Il secondo appuntamento sarà alle ore 17 del 24 giugno, nella sede dell’Infogiovani di Albinea (Via Morandi, 9). In questa occasione si terrà un workshop fotografico di autoritratto a cura di Juani Canovas.

Il terzo appuntamento sarà il 26 giugno con il laboratorio di Tatoo curato da Laura Vasconi e Cristiano Chierici. L’iniziativa si terrà alle ore 17.30 nel piazzale del Conad di Montecavolo.

Il quarto appuntamento, alle 20.30 del 29 giugno, sarà una camminata notturna, con cena al sacco, all’Oasi Lipu del Bianello, dal titolo “A passo di torcia”.

Il quinto incontro sarà il 30 giugno, alle ore 16, a Vezzano. Verrà replicato “Lettering. Le parole resistenti”, con Alessandro Pagliani di Associazione Emersa e Anpi Vezzano sul Crostolo.

Il primo appuntamento di luglio sarà l’8, alle ore 17, alla Pinetina di Vezzano, con il laboratorio di autodifesa a cura di Daniela Dall’aglio e Uisp Reggio Emilia.

La tappa successiva sarà alle ore 18 del 12 luglio al circolo Bellarosa di Albinea. Qui si terrà un mini corso di Dj set con Alessandro Mammi.

L’ultimo laboratorio sarà il 14 luglio, alle ore 10, nella biblioteca di Albinea. Titolo: “Bad news/Good news. Commentiamo le notizie del giorno” con Valore Aggiunto.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione telefonando al numero 328.8896333 oppure accedendo al link https://forms.gle/oujuWXHyiNHBsURM6.

Chi parteciperà a Kresco riceverà un attestato di partecipazione e la YoungERcard che dà diritto a sconti in esercizi commerciali della provincia.