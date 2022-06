A Casalgrande tornano le “Notti al Castello”

Torna uno degli appuntamenti più apprezzati dell’estate casalgrandese: il 23 giugno comincia la rassegna delle Notti al Castello, organizzata dal Teatro De André, con tante serate, a ingresso gratuito, tra divertimento, impegno, musica e libri.

Si parte giovedì 23 alle 21.15 con “Al Decameroun”, regia di Silvano Morini: divertenti novelle medievali rilette con il linguaggio del teatro dialettale; il 24 giugno “Serata Emergency”, aperitivo dalle 19 e serata dalle 21.15 con la dott.ssa Laura Castigliani e Tieste Davoli, storico volontario reggiano, con cui si parlerà di cultura della pace; il 25 giugno alle 21.15 “Just sing”, concerto che mescolerà divertimento e feeling, con Daniela Galli e Fausto Comunale; il 30 giugno alle 21.15 “Gianni Celati e Luigi Ghirri”, una amicizia in parole ed immagini raccontata dallo scrittore e traduttore Daniele Benati e dal fotografo Paolo Simonazzi.

Venerdì 1 luglio, alle 21.15, concerto del Collettivo Manicure “Ho sciolto il nastro ai capelli”: voci e strumenti che esalteranno la capacità creatrice della comunità. Sabato 2 luglio, ore 21.15, serata omaggio a Raffaella Carrà con “A Raccontare Comincia Tu”: la voce di Sara Stacchezzini e la fisarmonica di Claudio Mattioli ci condurranno tra aneddoti e canzoni che hanno consacrato a simbolo collettivo la mitica ‘Raffa Nazionale’.

Giovedì 7 luglio, ore 21.15, “Le Belle Bandiere – Canto per la vita di Pier Paolo Pasolini”: Miriam Camerini e Rocco Rosignoli daranno voce alle pagine più intense del grande poeta e regista. Venerdì 8 luglio, ore 21.15, chiusura in allegria con lo spettacolo di cabaret “Non si è più sicuri di niente”, di e con Andrea Ferrari, che sul palco alternerà comicità e momenti di riflessione.