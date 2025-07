Via Rio Rocca è stata una delle zone maggiormente colpite dal nubifragio che si è abbattuto sul Distretto Ceramico lo scorso 16 giugno, a causa dell’esondazione del torrente omonimo.

Come espresso dall’Amministrazione comunale nell’immediatezza dei fatti, assieme ai tecnici della Regione Emilia Romagna si è immediatamente analizzato il problema che ha causato l’esondazione del torrente, e, come anticipato in altre comunicazioni, da quel medesimo giorno sono iniziate le opere di ripristino della sezione del Rio Rocca interessata.

Attività che stanno procedendo secondo il programma prestabilito, con lavori di pulitura dell’alveo, risagomatura degli argini e rimozione dei materiali che si erano depositati, restringendone la portata del torrente.

“Assieme ai tecnici intervenuti stiamo valutando anche ulteriori interventi per mitigare al massimo gli effetti di fenomeni climatici violenti come quelli di metà giugno – sottolinea il Sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi -. L’attenzione è in particolare sull’area di monte dove si potrebbe realizzare un allargamento del Rio Rocca in modo da laminarlo consentendo così di espanderne la portata in modo graduale ed evitare che si possano verificare poi quei fenomeni di allagamento nella zona abitata adiacente al torrente e in zona Veggia”.

“La speranza – conclude il Primo Cittadino – è che gli enti preposti possano procedere in modo abbastanza celere e riescano a ristorare i danni alle abitazioni coinvolte dall’esondazione di giugno”.