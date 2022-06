“Valore pubblico”, Città metropolitana premiata dall’Università Bocconi per il progetto Insieme per il lavoro

“Valore pubblico”, Città metropolitana premiata dall’Università Bocconi per il progetto Insieme per...

La Città metropolitana di Bologna è stata premiata con il progetto Insieme per il lavoro dall’Università Bocconi di Milano nell’ambito della call to action rivolta alle Pubbliche amministrazioni innovative. Insieme per il lavoro, il programma per l’inserimento lavorativo di persone disoccupate basato sul principio di sussidiarietà circolare, ha ricevuto l’attestato di valore per essersi distinto nella categoria “Lavoro e Sviluppo economico/imprenditoriale”. Alla cerimonia di premiazione lo scorso 20 giugno era presente, fra gli altri, anche il ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.

“Valore pubblico – Pubblica Amministrazione che funziona” era il titolo del bando di SDA Bocconi School of Management e del Gruppo editoriale GEDI, con il patrocinio del Ministero della Pubblica Amministrazione, del Dipartimento per la Funzione Pubblica, di Anci e UPI. Alla call to action avevano risposto in 130 tra enti e imprese pubbliche con ben 179 progetti suddivisi in dieci ambiti tematici: Sostenibilità, Semplificazione, Lavoro, Innovazione e creatività, Digitalizzazione, Innovazione digitali, Diversità, Nuove fragilità, Cultura e turismo, Sport.

L’iniziativa si colloca all’interno di SDABocconi4Gov – Una PA per costruire il futuro, un progetto nato per supportare i profondi processi di cambiamento del settore pubblico richiesti dal PNRR, con l’obiettivo di selezionare e premiare concrete esperienze ad alto impatto e innovazione messe in atto dalle pubbliche amministrazioni.

“Siamo felici, ma non sorpresi, che Insieme per il lavoro abbia avuto questo prestigioso riconoscimento. A cinque anni dalla sua nascita, il progetto, fortemente voluto da Comune, Città metropolitana e Arcidiocesi di Bologna, si conferma strumento efficace per aiutare tante persone in stato di fragilità, e non solo, ad avere un lavoro dignitoso. – commenta Sergio Lo Giudice, Capo di Gabinetto del Sindaco metropolitano e delegato al Lavoro – Si tratta di un’esperienza che ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità e siamo al lavoro per rafforzarla ed estenderla. Questo premio ci conferma che siamo sulla strada giusta”.