Rimandato il concerto Enrico Rava a Medicina (BO)

Il concerto del festival Crossroads previsto per sabato 25 giugno al Parco Ca’ Nova di Medicina (BO) non potrà svolgersi a causa di problemi di salute del trombettista Enrico Rava, che in quella serata avrebbe dovuto esibirsi con il suo sestetto “Edizione Speciale”.

Il concerto verrà recuperato in data da definirsi, sempre al Parco Ca’ Nova di Medicina.

Crossroads 2022 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna.

Informazioni Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656, e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it – www.jazznetwork.it