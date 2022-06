Venerdì 24 e sabato 25 giugno arriva a Guastalla “Note oltre i confini 2022”

Questo fine settimana il Ruggeri di Guastalla ospiterà “Note oltre i confini”, la rassegna musicale promossa dagli Amici del quartetto Guido Borciani, realizzata nelle province di Reggio Emilia e Modena con la direzione artistica di Gemma Bertagnolli e Giovanni Bietti e patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna. Un ricco calendario di appuntamenti – tra concerti, conferenze e performance – che da febbraio ad ottobre 2022 si snoda nei comuni di Campogalliano, Correggio, Guastalla, Modena, Reggio Emilia, Rubiera e Scandiano.

Con il titolo “Affetti, sentimenti e stati d’animo dalla tradizione vocale a quella strumentale”, il festival quest’anno è suddiviso in sezioni VOCI INTIME, LA NATURA, L’AMORE, SOSPIRI E LAMENTI, IL CULTO MARIANO, IL RACCONTO, IL CANTO E L’INTERPRETAZIONE.

Quartetti Noûs e Prometeo, QuartettOCMantova, quartetti Guadagnini, Indaco, Mitja, Adorno, Lyskamm, ensemble vocale Prattica di musica, MDI Ensemble sono i protagonisti del denso e articolato programma che al repertorio musicale aggiunge momenti di analisi storico-artistica e performance di arti visive.

Per la seconda tappa della rassegna, nella sezione “Il Racconto”, Ascanio Celestini con Gianluca Casadei, Giovanni Bietti con il Quartetto Noûs saranno i protagonisti di due serate a teatro.

Nello specifico:

venerdì 24 giugno h. 21.00 Guastalla, Teatro Ruggeri

Ascanio Celestini. Parassiti – un diario nei giorni del Covid-19. Alla fisarmonica

GianLuca Casadei.

Un racconto nato in un momento particolare di cui tutti gli italiani hanno una memoria ben viva, la diffusione, inaspettata, dell’epidemia di Covid-19

sabato 25 giugno h. 21.00 Guastalla, Teatro Ruggeri

Lezione-concerto con Giovanni Bietti e Quartetto Noûs. Musiche di A. Berg, Suite lirica, D. Sostakovic, Quartetto per archi n. 8 in do minore op. 110

Costi:

Lezioni – concerto e concerti: € 10.00 (Ridotto € 5.00 per i soci di APS Amici del Quartetto “Guido A. Borciani”, Gioventù musicale di Modena, APS All Art Contemporary, APS Rosso Tiepido)

Info e prenotazioni: pozzi.anna47@gmail.com, www.quartetandfriends.net, cell. 348.4419400