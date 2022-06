Pallanuoto, Ondablu Formigine Sassuolo conclude il campionato di serie c con un lusinghiero sesto posto

Ha finito in bellezza la squadra di pallanuoto del distretto ceramico, vincendo il derby con Carpi davanti ai propri tifosi, nella splendida cornice della piscina olimpionica di Vignola. Questa vittoria ha permesso ai pallanuotisti della Val di Secchia di terminare il campionato in sesta posizione, sopravanzando anche Padova, oltre i cugini Carpigiani e Rari Nantes Verona.

Si tratta di un risultato storico per la compagine Formiginese, che come obiettivo stagionale aveva la salvezza, raggiunta con diverse settimane d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Ondablu disputava il campionato di categoria per la terza volta nella sua storia, dopo l’interruzione per pandemia della stagione 2019/20 e l’immeritata retrocessione dell’anno passato.

Artefice di questo traguardo, l’allenatore Alberto “Lupo” Pierantoni ha dichiarato raggiante al termine dell’incontro e della stagione: “È stato un campionato avvincente e molto equilibrato, che ci ha visto protagonisti con partite molto combattute. Personalmente sono soddisfatto dei ragazzi che hanno dato il massimo, trasportati dal senso di appartenenza al progetto. Progetto che fa ben sperare anche per la prossima stagione, con una squadra molto giovane ma con tanta buona volontà e un gran spirito. Proveremo ad alzare un po’ l’asticella. Complimenti ai ragazzi che si sono meritati questa salvezza.”

Così invece la dirigenza: “Complimenti a questi ragazzi e agli allenatori. Per tutto l’anno questa squadra si è dimostrata competitiva con le dirette concorrenti così come con le squadre di vertice, dimostrando di valere pienamente la categoria. La richiesta di ripescaggio – da noi voluto fortemente – si è rivelata una scelta ponderata ed azzeccata. Lo scorso anno eravamo retrocessi in una stagione strana, con un torneo omologato solamente a campionato in corso, in un raggruppamento di sole sei squadre ma con ben due retrocessioni dirette. Ci tenevamo a tentare di mantenere la categoria in una stagione in cui fosse possibile giocarcela ad armi pari con le altre contendenti, così è stato. Oltre a quanto di buono fatto dai senior, non c’è da dimenticare come il nostro settore giovanile abbia retto l’urto pandemico assestandosi ancora una volta sulla settantina di praticanti. Ripartendo da qui e da quanto fatto in questa lunga ed appagante stagione sportiva, siamo certi il futuro possa regalare ai nostri colori altre soddisfazioni così!”

La società desidera quindi ringraziare l’allenatore Alberto Pierantoni ed il vice-allenatore Davide Falco, per gli sforzi profusi e gli obiettivi raggiunti, e tutti gli atleti: Fabio Cavazzoni (capitano), Filippo Bruzzi, Alessandro Martinelli, Gianmarco Ferrari, Davide Di Martino, Enrico Piccinini, Riccardo Corno, Davide Bianco, Mattia Odorici, Stefano Ruini, Davide Gozzoli, Luca Costantini, Luca Giovanardi, Alessandro Venturelli, Andrea Montanari.

Hanno partecipato al campionato di Serie C anche i seguenti atleti del settore giovanile: Federico Cantiello, Samuele Corradini, Matteo Romani, Elia Pugnaghi, Antonio Sepe, Luca Armentano.