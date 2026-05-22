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In seguito alla ricezione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, domani, sabato 23 maggio, riaprirà al traffico l’uscita 30 della Modena-Sassuolo.

I lavori hanno riguardato il ripristino del rilevato stradale e della sovrastruttura, resosi necessario a causa di fenomeni di instabilizzazione. L’intervento ha permesso di sanare uno smottamento provocato dalle intense precipitazioni meteoriche, che avevano causato lo scivolamento di una porzione della scarpata del rilevato stradale per una lunghezza di circa 15 metri.

I lavori sono consistiti nella rimozione della terra franata e nella costruzione di una gabbionata di protezione alta 2 metri alla base della scarpata. Dietro a questa struttura è stato inserito un sistema di drenaggio dell’acqua, formato da materiale drenante e da un tubo microfessurato con un diametro di 125 millimetri. Infine, si è proceduto alla sagomatura a gradoni della scarpata e al ripristino della forma originaria della strada.

Grazie a questo intervento, l’infrastruttura stradale all’interno dello svincolo e nell’area adiacente è stata ripristinata in condizioni di piena sicurezza.