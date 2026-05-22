<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Martedì 26 maggio 2026, alle ore 21,00, la suggestiva cornice del parco del Castello di Formigine ospiterà “Suoni dal grande schermo”, il ricco concerto-evento che rappresenta il momento centrale della 28ma edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti.

La serata, ad ingresso a pagamento con biglietti già disponibili sulla piattaforma Clappit, sarà interamente dedicata alle colonne sonore che hanno segnato la storia della settima arte. Protagonisti della serata l’orchestra integrata Scià Scià, l’orchestra della sezione musicale della scuola media Alberto Pio di Carpi e i Fanfaristi dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Modena. Ospite d’eccezione il maestro Ernesto Marciante, noto cantautore ed influencer.

Sotto il cielo di Formigine, il pubblico sarà guidato in un viaggio musicale che spazia dalle commoventi note di Ennio Morricone ai ritmi incalzanti di Hans Zimmer, con brani iconici come Day One e Top Gun Anthem, passando per le composizioni di Nicola Piovani, Alan Silvestri, Richard Strauss e Dmitrij Šostakovič. Melodie nate per il cinema o diventate note colonne sonore, capaci, oggi, di vivere in modo libero e indipendente, imponendosi nell’immaginario collettivo.

«La musica è da sempre una delle proposte privilegiate nel nostro programma», ricorda Simona Famulari, direttrice del Festival. «Un ambito che apre a collaborazioni con le realtà del territorio e con artisti nazionali e internazionali. Quello di lunedì sarà uno spettacolo per tutti, in cui avremo l’occasione di sentire della musica meravigliosa e anche di incontrare una figura molto promettente del panorama musicale italiana, l’artista Ernesto Marciante, giovane cantautore e divulgatore, Ernesto è riuscito ad usare il canale dei social in un modo che ci piace molto, promuovendo bellezza e facendo avvicinare il grande pubblico a una conoscenza più approfondita del linguaggio musicale. Siamo molto felici di averlo con noi».

L’evento vedrà salire sul palco un grande organico che unisce una formazione coesa, integrata ed espressione di più realtà del territorio: un intreccio di eccellenze accumunate dalla passione per la musica. Ospite speciale della serata sarà il cantautore, pianista e docente Ernesto Marciante. Nato a Siracusa nel 1991 e diplomato in Canto jazz a Palermo, Marciante unisce una solida carriera accademica (insegna al Conservatorio di Ribera ed è tenore del gruppo a cappella SeiOttavi) a un’enorme popolarità online. Con oltre 400mila follower su Instagram, è diventato una delle voci più seguite e autorevoli della rete grazie alla sua attività di divulgazione musicale, capace di rendere accessibili a tutti concetti complessi come scale, accordi e progressioni armoniche.

L’Orchestra integrata Scià Scià è la realtà permanente nata nel 1999 all’interno della Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi. Questa straordinaria orchestra coinvolge ragazzi e persone con disabilità e vanta collaborazioni di prestigio internazionale che l’hanno portata fino alla Sala Nervi in Vaticano e al Centro Culturale Heydar Aliyev a Baku, in Azerbaigian. La formazione si esibisce sotto la direzione del maestro Enrico Zanella, ideatore del metodo di didattica inclusiva sintetizzato nel manuale A different conductor.

L’Orchestra della Scuola Media ad indirizzo musicale “Alberto Pio” di Carpi è un’eccellenza formativa nata nel 1996. Guidata dai professori di strumento Mauro Bruschi, Simone Valla, Alessandra Lazzarini e Paolo Franceschi, l’orchestra fonda la sua didattica sulla musica d’insieme e collabora attivamente da tempo con le realtà sociali del territorio.

I Fanfaristi dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Modena sono una preziosa presenza che quest’anno arricchirà il tessuto sonoro dello spettacolo con i propri ottoni e il proprio carico di energia.