La città di Sassuolo si prepara ad accogliere la terza edizione del raduno di Vespa, Lambretta e Moto d’Epoca, un evento imperdibile per tutti gli amanti delle due ruote storiche e del fascino intramontabile di questi mezzi.
L’evento, col patrocinio del Comune di Sassuolo, è fissato per domenica 24 maggio: il raduno avrà inizio a Piazzale della Rosa, accanto allo storico Palazzo Ducale, collocato nel cuore pulsante di Sassuolo. Un contesto urbanistico che valorizza l’eleganza di questi veicoli storici.
Programma della giornata
- 8:30 – Apertura delle registrazioni: è possibile iscriversi direttamente in loco.
- 10:30 – Partenza del giro panoramico. Si parte verso i meravigliosi colli sassolesi, un’itinerario dal panorama mozzafiato che saprà incantare tutti i partecipanti.
- 11:30 – Aperitivo in vigna. Prima sosta presso la suggestiva Tenuta Vandelli a San Michele, dove un delizioso aperitivo tra i filari sarà pronto ad accogliervi.
- 12:30 – Pranzo e tappa finale. Il giro prosegue con destinazione al ristorante “Il Gatto con gli Stivali” a Pigneto, dove è previsto il pranzo conclusivo. Con un prezzo di 25 € a persona, potrete deliziarvi con un menu ricco composto da un primo tipico locale, gnocco e tigelle accompagnati da salumi assortiti, vino, acqua e dolce.
Tra i partners dell’iniziativa anche Sassuolo2000.it e la nostra emittente linearadio.com
Per eventuali prenotazioni https://www.prolocosassuolo.it/informazioni-evento/a-sasol-le-seimper-vespa-edizione-2026