REGGIO EMILIA
Chiusura Lunedì 1 Giugno
- Uffici amministrativi della Direzione di Presidio e del Dipartimento Cure Primarie presenti nell’Edificio Spallanzani e gli Uffici del Dipartimento Amministrativo e Tecnico e degli Staff.
- Portineria del Padiglione Morel.
- Uffici amministrativi della Direzione della Gestione Operativa della Specialistica presenti al Morel e all’Edificio Spallanzani.
- Ufficio stranieri e Mobilità internazionale situato al Santa Maria Nuova.
- Non funzioneranno il servizio telefonico Cuptel e il servizio telefonico Saub di Reggio (tel 0522 335508 e 0522/335687), che hanno sede al Morel.
CASTELNOVO NÉ MONTI
Chiusura Lunedì 1 Giugno
- Uffici amministrativi del Distretto di Via Roma 5.
- Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio Protesica situati nella sede ospedaliera di Via Roma 2.
Gli sportelli Cup Saub osserveranno il seguente orario: dalle ore 7 alle ore 13.
CORREGGIO
Chiusura Lunedì 1 Giugno
- Direzione del Distretto di Correggio
Regolarmente aperti l’URP, l’Ufficio Protesica, i centri prelievo di Correggio, Fabbrico e San Martino in Rio, gli sportelli CUP/SAUB di Correggio e Fabbrico, le Case della Comunità/Salute.
SCANDIANO
Chiusura Lunedì 1 Giugno
- Uffici amministrativi del Distretto di Scandiano
Regolarmente aperti gli sportelli CUP SAUB, URP all’interno dell’ospedale e l’ufficio protesica.
GUASTALLA
Chiusura Lunedì 1 Giugno
- Direzione del Distretto di Guastalla, l’URP e l’Ufficio Protesica
Regolarmente aperti i centri prelievo e gli sportelli CUP/SAUB di Guastalla, Novellara e Brescello, oltre che le Case della Comunità/Salute. Per urgenze riguardanti ausili protesici attivo l’Ufficio Protesica di Correggio (0522/630371).
MONTECCHIO
Non sono previste chiusure Lunedì 1 Giugno.