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I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Reggio Emilia hanno recuperato un robot rasaerba rubato, del valore di 1.500 euro, sottratto a un negozio il 19 maggio scorso. Dopo una segnalazione i militari hanno rinvenuto il macchinario in un cortile, identificando un 50enne.

L’uomo ha dichiarato che sconosciuti avevano tentato di vendergli il robot e che poi lo avevano abbandonato sul marciapiede. Nonostante le spiegazioni, l’uomo è stato denunciato per ricettazione alla Procura di Reggio Emilia. Il robot è stato restituito al proprietario, che ha sporto denuncia. Indagini preliminari sono in corso.