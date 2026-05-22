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Il fine settimana a Salvaterra è dedicato ai motori: ritorna il 15° Memorial W. Canepari e l’8° Trofeo del Gruppo Mammi Savio, manifestazione dedicata alle auto storiche e GT.

Sabato 23 maggio

concentrazione di motori di ogni genere presso il nuovo Gilles Bar Ristorante, al distributore Agip sulla circonvallazione, da Samira. Moto, auto storiche che completeranno le verifiche per il giorno dopo, GT e i ragazzi del tuning con le loro auto in mostra. L’appuntamento è per le ore 20:00 e, per chi non l’avesse capito, è: “Lé tot un armàur ed mutàur!”

Domenica 24 maggio

Per chi volesse guardare le auto, comunichiamo gli orari riferiti al passaggio della prima vettura:

Ore 09:00: Briefing presso la Floricoltura Nizzoli (Viottolo Peloso, Salvaterra), da cui inizierà la manifestazione con partenza alle ore 09:45.

Ore 09:52 (2° Settore): Passaggio alla corte di Villa Spalletti in San Donnino.

Ore 10:10 (3° Settore): Via Cesari, di fronte alla Rocca dei Boiardo, per un primo passaggio.

Ore 10:43 (4° Settore): Il “serpentone” prenderà poi la statale del Fondovalle in direzione Baiso per la tappa più lunga di giornata. Qui i partecipanti saranno accolti dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Salvaterra Eventi, per un piccolo ristoro a base di gnocco fritto e un buon bicchiere di Lambrusco. Il passaggio della prima vettura è previsto per le ore 10:43.

Ore 11:38 (5° Settore): Si riprende la manifestazione in direzione Salvaterra, affrontando la discesa verso Roteglia e poi lo stradone di Castellarano, per giungere al secondo passaggio tra i fiori della Floricoltura Nizzoli.

Ore 11:54 (6° Settore): Attraverso le vie basse si raggiunge di nuovo la Rocca di Scandiano.

Ore 12:05 (7° Settore): Direzione Arceto, dove in via Staffette Partigiane saremo accolti con un altro piccolo ristoro dall’azienda EA Group, leader nella fornitura di carrelli elevatori speciali.

Ore 12:30 (8° Settore): Concludiamo con il ritorno alla base per tagliare il traguardo, sempre presso la famiglia Nizzoli.

Terminato il tutto, ci trasferiremo alle ore 13:00 all’Oratorio Giovanni Paolo II di Salvaterra, dove la dottoressa Borciani e le amiche del CORE avranno preparato un pranzo aperto a chiunque voglia partecipare. La prenotazione è obbligatoria al numero 3387735235.

Tra una portata e l’altra verranno effettuate le premiazioni. Vi aspettiamo numerosi per una giusta causa: “Dal territorio alla strada, uniti per la vita”.

Quest’anno il Memorial si tinge di rosa. Le donne saranno le vere protagoniste della manifestazione, con ben 8 equipaggi già iscritti pronti a darsi battaglia per una causa speciale: donne al volante contro il tumore al seno. Una sfida di regolarità automobilistica che sposa la solidarietà.

L’iniziativa, coadiuvata dalla Dottoressa Borciani con “Le Amiche del CORE” e l’Associazione Vittorio Lodini, sostiene una raccolta fondi importantissima per il nostro territorio in ambito di assistenza sanitaria. Insieme a Salvaterra Eventi, l’obiettivo è l’acquisto di un sequenzatore molecolare: un macchinario unico nel suo genere, capace di esaminare noduli piccolissimi e diagnosticare precocemente l’insorgenza del tumore.

Il Trofeo “Michelina Affinito”

Le pilote lotteranno per conquistare il trofeo dedicato a Michelina Affinito, una figura storica e di grande spessore per la comunità di Salvaterra.

La sua storia: autotrasportatrice nell’azienda di famiglia “Canepari Amedeo”.

Il mito: nella prima edizione della gimkana degli anni ’80, Michelina lasciò tutti a bocca aperta, superando tutti i colleghi maschi e conquistando una netta, storica vittoria.