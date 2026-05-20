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Si sono dati appuntamento in Piazza Ruffilli con i loro colori, le poesie imparate insieme alle insegnanti e un’idea semplice ma potente di pace. Una pace fatta di amicizia, ascolto, gentilezza, rispetto e capacità di fare pace dopo un litigio.

È questo il messaggio emerso nella mattinata di oggi durante l’inaugurazione di “Casalgrande disegna… un mondo di pace”, il progetto promosso dall’Assessorato a Scuola, Cultura e Pari Opportunità del Comune di Casalgrande, con il supporto dell’Ufficio Cultura, della Biblioteca Sognalibro e dell’Ufficio Scuola, che ha coinvolto le scuole dell’infanzia del territorio.

Protagonisti assoluti sono stati i bambini delle scuole Colori, Farri, Garibaldi, Orizzonti, Santa Dorotea e Valentini, che, attraverso disegni, elaborati e momenti di recitazione, hanno raccontato cosa significhi per loro una parola tanto importante quanto attuale: pace.

Una mattinata partecipata e sentita, aperta dai saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Daviddi e dell’Assessore a Cultura e Scuola Graziella Tosi, che hanno voluto ribadire l’importanza di educare fin da piccoli ai valori della convivenza e del rispetto reciproco.

«I bambini ci ricordano ogni giorno, con semplicità e autenticità, che la pace nasce dai piccoli gesti, dall’ascolto, dall’amicizia e dal rispetto reciproco. Attraverso i loro disegni e le loro parole ci consegnano un messaggio prezioso per tutta la comunità», sottolineano all’unisono Sindaco e Assessore.

Dopo il taglio del nastro, la Sala Espositiva si è trasformata in un viaggio tra mondi immaginati dai più piccoli: arcobaleni, mani unite, prati pieni di bambini che giocano insieme, simboli di pace e parole capaci di sorprendere anche gli adulti.

Per alcuni bambini la pace significa condividere un gioco o chiedere scusa dopo un litigio; per altri vuol dire rispettare le differenze, aiutare un amico, ascoltare con il cuore. In più momenti della mattinata, poesie e riflessioni hanno raccolto applausi e attenzione, restituendo ai presenti un messaggio tanto spontaneo quanto profondo.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento consolidato per la comunità casalgrandese, punta ogni anno a coinvolgere i più piccoli in un percorso educativo e creativo capace di unire scuola, famiglie e territorio attorno a temi di forte valore civico e sociale.

La mostra “Casalgrande disegna… un mondo di pace” resterà visitabile presso la Sala Espositiva di Piazza Ruffilli fino al 4 giugno, negli orari di apertura della Biblioteca Sognalibro. Una possibilità per tutta la cittadinanza di osservare da vicino il mondo immaginato dai bambini: un mondo dove, come hanno ricordato loro stessi, “si può stare insieme, volersi bene e fare pace”.