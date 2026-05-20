Lunedì scorso il Prefetto di Reggio Emilia, dott. Salvatore Angieri, ha incontrato, presso il Palazzo del Governo, il Presidente dell’Associazione provinciale della Polizia di Stato di Reggio Emilia, Giovanni Ciampi.
Nel corso dell’incontro il Presidente ha illustrato le attività che i volontari dell’Associazione svolgono per la città, sia come ausiliari nelle piazze durante i giorni di mercato o in concomitanza di eventi rilevanti, da ultimo la visita di Sua Altezza Reala, la Principessa del Galles nonché all’interno degli Uffici, in ausilio al personale di ruolo, sempre più carente presso la P.A.
Il Prefetto ha ringraziato l’Associazione per le positive iniziative intraprese nel territorio.
Il Presidente, ha consegnato al Prefetto una targa di benvenuto nella nostra città ed ha manifestato, altresì, la propria disponibilità per una fattiva collaborazione anche per il futuro.