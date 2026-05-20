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E’ un 41enne originario del Perù l’uomo che stanotte è scappato con l’ambulanza che lo aveva soccorso in autostrada e lo stava trasportando all’ospedale Maggiore di Bologna, lasciando a piedi gli operatori della Croce Rossa.

L’uomo, riferisce la Polizia stradale, ha usato minacce e insulti nei confronti dei sanitari e ha anche colpito l’ambulanza, danneggiando la carrozzeria e staccando uno specchietto retrovisore. Poi è partito e quando si è visto raggiunto dai poliziotti ha anche tentato di speronare la pattuglia, poi è stato fermato vicino alla rotonda di via Triumvirato.

Sceso dall’ambulanza l’uomo ha tentato la fuga a piedi e anche una volta fermato ha continuato a minacciare gli agenti che hanno fatto ricorso al taser per immobilizzarlo. Il fuggiasco è stato portato in carcere e denunciato per rapina impropria.