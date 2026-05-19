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Torna a Casalgrande uno degli appuntamenti culturali più apprezzati degli ultimi anni. Lunedì 25 maggio alle ore 21, alla Biblioteca comunale Sognalibro, farà tappa la rassegna “Autori in Prestito”, progetto di Arci Reggio Emilia curato da Paolo Nori, che per la serata casalgrandese vedrà protagonista la scrittrice Deborah Gambetta, tra le voci più interessanti del panorama letterario contemporaneo.

L’autrice torinese, che nel 2025 è entrata nella dozzina del Premio Strega con Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel, incontrerà il pubblico in un format originale e ormai consolidato: quello di “Autori in Prestito”, rassegna che invita scrittori, musicisti, attori e artisti a raccontare non tanto le proprie opere, quanto i libri, le letture, le musiche e le visioni che hanno segnato il loro percorso umano e creativo.

Un’occasione, quindi, per entrare nel laboratorio culturale degli autori e comprendere quali influenze abbiano contribuito a formare il loro sguardo sul mondo e la loro produzione artistica.

“Siamo onorati di poter ospitare a Casalgrande un’autrice straordinaria – sottolinea l’Assessore alla Cultura Graziella Tosi – all’interno della rassegna ‘Autori in Prestito’, che con la sua formula crea una connessione diretta tra artista e pubblico, per un vero approfondimento culturale e creativo”.

L’Assessore evidenzia inoltre il valore dell’iniziativa nel percorso culturale promosso dal Comune: “Deborah Gambetta condividerà con noi le opere, le letture e gli autori che hanno tracciato la sua strada personale e artistica. Questo appuntamento si inserisce pienamente nel progetto ‘Casalgrande Legge’, che stiamo portando avanti dall’inizio del mandato, rappresentando uno stimolo ad amare e apprezzare la lettura, la scrittura e il libro come momento creativo e formativo. Invito tutti a partecipare a questa speciale occasione di incontro e ispirazione”.

Per Casalgrande si tratta anche di un ritorno significativo della rassegna, che nella scorsa edizione aveva già fatto tappa in paese con un ospite di prestigio come Luigi Lo Cascio, raccogliendo interesse e partecipazione.

Per la tappa casalgrandese, “Autori in Prestito” gode del patrocinio e del sostegno dell’Amministrazione comunale di Casalgrande, nell’ambito delle politiche di promozione culturale e della lettura portate avanti sul territorio, ed è organizzata in collaborazione con la Biblioteca Sognalibro. La rassegna è realizzata grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata. Per informazioni: 0522 849397 – 339 7755415 oppure biblioteca@comune.casalgrande.re.it.