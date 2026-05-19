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A partire da mercoledì 20 maggio, e fino alla fine del mese di luglio, ogni mercoledì la biblioteca Oriano Tassinari Clò sarà aperta con orario notturno fino a mezzanotte. La sperimentazione si inserisce in Bolognaestate ed è promossa dal Piano della notte, il progetto del Comune di Bologna per migliorare la vivibilità notturna della città, anche in risposta alla crescente domanda di ampliamento dei servizi fruibili in orario notturno.

La biblioteca situata all’interno del parco di Villa Spada, offrirà un riparo fresco e confortevole ai tanti frequentatori della biblioteca e del parco ed in particolare agli studenti universitari per utilizzare la sala studio in piena sessione estiva d’esami, anche in orario serale.

La novità delle aperture prolungate del mercoledì si accompagna con Metti una sera in biblioteca un ciclo di iniziative di vario genere, tra cui le presentazioni serali di libri a cura della biblioteca. Tra i primi appuntamenti: il 27 maggio Dopo torno di Margherita Lanteri Cravet (Pendragon, 2026), il 17 giugno L’8 marzo spiegato a mio figlio: 80 anni di voto delle donne di Simona Lembi (Pendragon, 2026), il 24 giugno Nome di battaglia «Mimma». Storia di Irma Bandiera, partigiana di Claudio Bolognini (Red Star Press, 2026). Le presentazioni inizieranno alle 20.45 e si terranno sul terrazzo della biblioteca, con ingresso libero.

Info: https://www.bolognaestate.it/festivals/metti-una-sera-in-biblioteca