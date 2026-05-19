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I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno accolto una novantina di bambini della Scuola Primaria “Il Pellicano”. L’evento si è svolto in occasione dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità tra i giovani.

Accompagnati dai rispettivi insegnanti nella caserma “L. Varanini” di via Agucchi, i piccoli studenti sono rimasti affascinati dalle numerose attività che i Carabinieri avevano allestito per l’occasione: Infermeria Presidiaria della Legione Carabinieri Emilia-Romagna, Carabinieri Forestale, Nucleo Radiomobile (automobilisti e motociclisti), Nucleo Artificieri e Antisabotaggio, dotati del sofisticato robot per operare in sicurezza e disinnescare gli ordigni e Nucleo Cinofili, l’attrazione principale, per via del legame unico che unisce i bambini agli amici a quattro zampe che col loro addestramento possono operare anche a bordo del Nucleo Elicotteri Carabinieri.