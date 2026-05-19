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Nella mattinata di oggi il Comune di Modena ha accolto a Palazzo Comunale l’ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, ricevuto dalla vicesindaca Francesca Maletti per un incontro informale dedicato alla conoscenza reciproca e al confronto con il territorio modenese.

La delegazione elvetica comprendeva anche il Console generale Stefano Lazzarotto, Stefan Zwicky, direttore dello Swiss Business Hub Italy, l’agenzia ufficiale svizzera per la promozione delle esportazioni e degli investimenti, l’addetta culturale Valentina Torri e la collaboratrice comunicazione e stampa Daphne Marcon. Ad accompagnare la visita anche il dirigente comunale del Settore Turismo, Cultura e Promozione della città, Giovanni Bertugli, che ha guidato gli ospiti in un breve percorso attraverso le sale storiche e l’Acetaia comunale, luoghi simbolici dell’identità istituzionale e culturale della città. A introdurre l’ambasciatore all'”oro nero di Modena”, ci ha pensato il Gran Maestro della Consorteria della Aceto balsamico Maurizio Fini.

La tappa modenese si è inserita in un più ampio itinerario istituzionale avviato dalla delegazione elvetica a Piacenza e destinato a toccare anche Parma e Bologna. Il breve tour rappresenta un’occasione di incontro diretto con amministratori locali, istituzioni e figure di rilievo dei territori, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle realtà economiche, culturali e sociali dell’Emilia-Romagna e consolidare relazioni improntate alla collaborazione e al dialogo internazionale.

La visita si è svolta in un clima cordiale, offrendo l’opportunità di presentare alcune delle principali caratteristiche del territorio modenese, dalla vocazione culturale alla dimensione economica e produttiva. L’ambasciatore Balzaretti ha inoltre espresso la propria partecipazione e vicinanza rispetto al grave episodio avvenuto sabato scorso nel centro di Modena, manifestando solidarietà alla comunità cittadina per quanto accaduto.