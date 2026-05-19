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Quarantasette Comuni, oltre 711mila residenti, sei le Unioni a cui aderisce il 96% delle municipalità modenesi. Un sistema di enti locali che conta oltre 4.600 dipendenti, il 15% di quelli della regione, e una capacità di spesa pari a 945 milioni di euro, il 15% del totale regionale. È da questa fotografia del territorio modenese, caratterizzato da una forte ma eterogenea diffusione della gestione associata di funzioni e servizi, che ha preso il via oggi il percorso partecipato promosso dalla Regione per ripensare il funzionamento delle istituzioni locali, rafforzare la collaborazione tra enti, migliorare organizzazione e servizi, ridurre le differenze territoriali e costruire le nuove scelte attraverso il confronto.

Oggi a Modena la prima tappa di una serie di nove incontri territoriali, uno per provincia, previsti dalla Regione per costruire insieme a Comuni, Province, Unioni e Città metropolitana la riforma del riordino territoriale regionale: un processo partecipato che punta a rafforzare il modo in cui gli enti, a tutti i livelli, programmano e lavorano insieme, migliorando al tempo stesso la capacità amministrativa, la gestione delle risorse e l’organizzazione dei servizi offerti a cittadine e cittadini sui diversi territori.

Nel modenese il sistema delle Unioni di Comuni svolge già oggi un ruolo centrale nella gestione associata di attività e servizi a supporto dei Comuni del territorio. Anche le amministrazioni non aderenti a Unioni operano attraverso convenzioni con la Provincia o con enti di aree limitrofe, in alcuni casi anche fuori dai confini provinciali. La Provincia garantisce inoltre funzioni specialistiche per gran parte del territorio, mentre il Comune capoluogo collabora con i Comuni vicini nella gestione di alcune attività condivise. È partendo da questa esperienza di collaborazione istituzionale già consolidata che la Regione ha scelto Modena come prima tappa del percorso di confronto sul riordino territoriale.

A inaugurare i lavori, l’assessore regionale alla Programmazione strategica e al riordino territoriale, Davide Baruffi, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e il presidente della Provincia, Fabio Braglia.

“Il territorio modenese rappresenta una realtà in cui la collaborazione tra enti locali e la gestione associata di funzioni e servizi costituiscono già oggi un elemento centrale dell’organizzazione territoriale- sottolinea l’assessore Baruffi-. E’ la seconda realtà più grande e complessa della regione, che evidenzia esperienze molto differenziate: è proprio dall’analisi dei punti di forza e di debolezza che vogliamo partire per costruire un’Emilia-Romagna istituzionalmente più integrata ed efficiente, ma allo stesso tempo più vicina alle cittadine e ai cittadini, capace di rispondere ai cambiamenti sociali ed economici e di accompagnare lo sviluppo dei territori. Insieme alle autonomie locali scelto di promuovere un percorso condiviso per rafforzare la capacità di programmazione complessiva, quella amministrativa degli enti (a partire da quelli più fragili e periferici), di migliorare la qualità dei servizi e ridurre i divari territoriali. Il coinvolgimento diretto di Comuni, Province, Unioni e Città metropolitana è indispensabile per tradurre questi obiettivi in scelte concrete e sostenibili per tutto il territorio regionale”.

Il percorso

Il percorso di riordino territoriale promosso dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Anci, Upi, Uncem e Città metropolitana di Bologna, è stato avviato dal ‘Documento di indirizzo per il riordino territoriale’, approvato dalla Giunta regionale lo scorso 20 aprile, che ha aperto la fase di confronto e partecipazione con i territori.

Insieme a Province, Comuni e Unioni di Comuni, Comunità montane e Città metropolitana di Bologna, la Regione, attraverso un percorso partecipato fondato sul confronto e sulla collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, punta a costruire una riforma del sistema territoriale dell’Emilia-Romagna. L’obiettivo è rafforzare il modo in cui gli Enti a tutti i livelli (Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitana e Regione) programmano e lavorano insieme (governance multilivello) migliorando al tempo stesso la loro capacità di organizzarsi, gestire risorse e offrire servizi (capacità amministrativa).