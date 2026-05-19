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Il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali di Unimore ospita, giovedì 21 maggio alle 9:00, il convegno internazionale AFRICA AS CONTEXT, AFRICA AS METHOD. Il convegno rappresenta l’esito finale del progetto PNRR ACHIEVE IT dal titolo Academic Collaboration through Higher International Education for a Viable and Equitable Africa with Italy.

La giornata prevede, alla presenza del Vicerettore alle Relazioni Internazionali Paolo Pavan, gli interventi di Nadia Monacelli (Responsabile scientifico UNIPR), Alessandro Capra (Responsabile Unimore) e Selenia Marabello (responsabile scientifico della conferenza e della dissemination) per la presentazione del progetto che ha coinvolto 7 atenei italiani e 38 istituzioni e università africane. L’ateneo ha visto la mobilità di studenti, dottorandi, ricercatori e studiosi con Kenya, Ghana, Camerun, Sudafrica, e Tunisia per avviare ricerche congiunte, far fare esperienza didattiche e di ricerca sul campo. Sono inoltre in corso di pubblicazione alcuni risultati di ricerca in laboratorio o in campo umanistico che vedono la partecipazione congiunta con dottorandi, ricercatori e colleghi delle università partner nel contesto africano.

La conferenza internazionale si caratterizza per un approccio storico-antropologico integrato con interventi di studiosi e studiose specialisti sull’area di diversi atenei italiani e due keynote lectures tenute da noti studiosi: la prof.ssa Akosua Adomako Ampofo (University of Ghana) e il prof. Jean François Bayart (Graduate Institute of Geneva). Questa scelta di valorizzazione degli studi e dei processi di lunga durata era volta anche a valorizzare UNIMORE e le sue potenzialità visto che tra i suoi corsi di laurea annovera l’unica laurea interclasse italiana in Antropologia e Storia del Mondo Contemporaneo.

La conferenza che vede il patrocinio della SIAC (Società Italiana di Antropologia Culturale) ASAI (Associazione per gli Studi Africani in Italia) e SISSCO (Società Italiana per li Studio della Storia Contemporanea), nonché dell’ Institute of African Studies dell’Università del Ghana partner di progetto, intende proporre un dialogo su temi decisivi che riguardano la dimensione politica, storico-antropologica e postcoloniale, toccando questioni come il denaro, lo sviluppo e i sovranismi contemporanei, con una presentazione e discussione nella tavola rotonda finale delle missioni etnologiche in essere tra l’Italia e il continente africano che vedono il riconoscimento del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione.

Akosua Adomako Ampofo è professoressa emerita di Studi africani e di genere presso il Centre for Gender Studies and Advocacy dell’Università del Ghana. Dal 2010 al 2015 ha ricoperto la carica di direttrice Dell’ Institute of African Studies. È stata presidente dell’African Studies Association of Africa; membro della Ghana Academy of Arts and Sciences, Honorary professor presso l’Università di Birmingham e titolare della cattedra Claude Ake 2025 presso il Nordic Africa Institute e il Dipartimento di Peace and Conflict Research, dell’Università di Uppsala. Nel 2026-2027 sarà Senior Fellow presso Maria Sibylla Merian Institute for Advanced Studies in Africa dell’Università del Ghana. Si è occupata di sistemi di conoscenza, relazioni e politiche di genere e razziali. Consulente per UNIFEM, UNICEF, WHO, Save the Children and UNAIDS. Dirige la rivista Contemporary Journal of African Studies.

Jean François Bayart è professore di antropologia e sociologia presso l’Istituto universitario di studi internazionali e di sviluppo (IHEID) di Ginevra dove ha la prestigiosa cattedra Yves Oltremare per lo studio e impatto scientifico nell’analisi della politica e religione nel contesto internazionale. Noto politologo francese ed ex direttore di ricerca presso il Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS), si è occupato lungamente di Africa subsahariana e della dimensione storica della politica attraverso una sociologia storica comparata dello Stato, ispirando dibattiti interdisciplinari non solo in Europa. Ha fondato la rivista Politique africaine (nel 1980–81), Critique internationale (nel 1998) e la collana “Recherches internationales” (nel 1998, edita da Éditions Karthala). È stato direttore del Centre d’études et de recherches internationales (CERI) presso l’Istituto di studi politici di Parigi (Sciences Po) dal 1994 al 2000 ed è presidente fondatore del Fondo per l’analisi delle società politiche (FASOPO), istituito nel 2003.