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Il lavoro come leva di relazione, autonomia e riconoscimento dei diritti per le persone con disabilità sarà al centro del convegno “Lavoro e disabilità”, in programma venerdì 22 maggio all’Auditorium della Fondazione Marco Biagi di Modena (Largo Marco Biagi 10), dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

L’iniziativa, promossa dal Tavolo provinciale sulla disabilità e realizzato dal Comune di Modena e inserita nel programma di Modena Capitale del Volontariato 2026, riunirà rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, del Terzo settore, dei servizi territoriali e delle organizzazioni impegnate sui temi dell’inclusione lavorativa, con l’obiettivo di approfondire scenari, strumenti, esperienze e prospettive per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Ad aprire i lavori sarà Gianni Ricci, coordinatore generale del Tavolo Provinciale sulla disabilità, seguito dall’intervento introduttivo della vicesindaca e assessora alla Sanità, salute e coesione sociale del Comune di Modena Francesca Maletti.

Porteranno i saluti istituzionali Ruggero Cavani, portavoce del Forum Provinciale del Terzo Settore; Alberto Caldana, presidente Csv; Maria Chiara Rioli dell’Università di Modena e Reggio Emilia; Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena; l’arcivescovo di Modena-Nonantola don Erio Castellucci; Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative, lavoro e politiche giovanili e Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali.

La sessione mattutina, dal titolo “Ieri-Oggi-Domani”, sarà dedicata ai diritti, alle politiche e alle trasformazioni del mondo del lavoro con relatori esperti a livello nazionale. Tra i temi affrontati: il riconoscimento del diritto al lavoro per le persone con disabilità, le prospettive del diritto del lavoro per colmare il gap occupazionale ce il quadro di riferimento, il progetto di vita e l’inclusione lavorativa, fino agli impatti dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie generative sui processi di inclusione e sulle nuove opportunità di interazione.

Nel pomeriggio il focus si sposterà sui servizi territoriali, le esperienze e i modelli operativi per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. Interverranno rappresentanti di enti formativi, servizi per l’impiego, organizzazioni sindacali, aziende e realtà del Terzo settore, con approfondimenti dedicati alla transizione scuola-lavoro, alla responsabilità sociale d’impresa, alle competenze richieste dal mercato del lavoro e ai percorsi di inserimento e mantenimento occupazionale.

Ampio spazio sarà riservato anche alle esperienze socioccupazionali e ai laboratori territoriali, con la partecipazione di Coopattiva, Quinterno, Lanterna di Diogene, Tortellante, Ceis, Asp Ghirlandina e Nazareno. Le conclusioni saranno affidate alla vicesindaca Francesca Maletti.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria tramite il modulo online del Comune di Modena: www.comune.modena.it/form/welfare-salute/lavoro-e-disabilita. Per informazioni: ufficiodipiano@comune.modena.it.