“Tutto Si Muove”: ripartite le cene dei “Giovedì Speciali”

Sono tante le iniziative portate avanti dall’Associazione Tutto Si Muove (TSM) sul territorio. Attività principale di questa realtà, costituita nel 2012 a Formigine e attiva nel campo del disagio sociale, è la gestione del Centro del Riuso dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico “Le Radici”, di cui Formigine è Comune capofila.

Lo spazio, situato in via delle Radici 331 a Casinalbo, è strettamente connesso ad aspetti legati all’economia circolare e all’occupazione di persone disabili e si basa sul principio che tutto può essere riutilizzato previo un lavoro di sistemazione. E così i ragazzi speciali di TSM, sotto la guida di educatori, operatori e volontari specializzati, danno nuova vita agli oggetti che vengono donati al Centro attraverso laboratori di falegnameria, informatica e recupero di mobili, arredi ed elettrodomestici. Un lavoro che nel 2021 ha interessato circa 1.800 oggetti donati che sono tornati nuovi e pronti per entrare nelle case di qualcun altro. Tutti i cittadini possono accedervi nei giorni e orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e sabato dalle 9 alle 13.

“Dopo tre anni dalla sua inaugurazione – spiega il presidente di TSM, Fabio Giovanardi – il bilancio del Centro è assolutamente positivo: in questi anni gli accessi sono aumentati, così come le donazioni e i ragazzi attivi. La nostra associazione ha da poco festeggiato un decennio di attività e non possiamo che essere soddisfatti di quello che abbiamo costruito. Ci auguriamo di proseguire su questa strada ancora per molto tempo insieme ai nostri ragazzi speciali”.

Oltre a questa fondamentale attività, TSM porta avanti da anni anche “I giovedì speciali”, ciclo di serate a tema culinario organizzate in collaborazione con il Comune di Formigine dove gli ospiti possono mangiare le specialità cucinate direttamente dai ragazzi del laboratorio “TSG – Tutto Si Gusta”. Gli appuntamenti hanno preso il via il 16 giugno registrando un sold out e proseguiranno ogni giovedì fino al 28 luglio con menù variegati, dalla serata a tema romagnolo a quella tirolese, e ancora da quella con menù tradizionale alla proposta di pesce. Le serate si tengono come da tradizione nel polo integrato di Sicurezza e Protezione Civile di via Quattro Passi 120 a partire dalle 20 con l’aperitivo e alle 20.30 con la cena. A seguire, animazione per bambini. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare Giovanardi al numero 339-3073443. Il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook di Tsm.

“Siamo felici e orgogliosi – ha commentato il sindaco Maria Costi – di ospitare sul nostro territorio un’Associazione come Tutto Si Muove, caratterizzata da un’instancabile attività su più fronti. Un lavoro che nel corso degli anni si è adattato alle necessità del momento vedendo questi ragazzi speciali in prima linea anche durante la pandemia, quando hanno distribuito le mascherine e sistemato pc e tablet da donare agli studenti in difficoltà che senza uno strumento non avrebbero potuto seguire la didattica a distanza. Solidarietà, vicinanza al territorio, economia circolare: questi sono gli insegnamenti che impariamo ogni giorno dalla Onlus Tutto Si Muove”.