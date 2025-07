Da venerdì 18 a lunedì 21 luglio compresi, lo Sportello del Cittadino di via Unità d’Italia a Formigine resterà chiuso al pubblico per consentire l’avvio di lavori di ristrutturazione finalizzati a riorganizzare gli spazi e garantire una maggiore tutela della privacy.

Il progetto prevede la suddivisione dell’attuale spazio, ora occupato dallo Stato civile, in due ambienti separati dall’open space, con un miglioramento dell’insonorizzazione interna, così da garantire una maggiore privacy per utenti e operatori, anche nella gestione di pratiche che richiedono riservatezza. Contestualmente, verrà completato anche il processo di accorpamento dei servizi, con l’ingresso dell’Ufficio elettorale all’interno della stessa area: una scelta pensata per concentrare in un unico punto tutte le attività rivolte al cittadino.

Durante i quattro giorni di chiusura temporanea, tutti i servizi, l’URP e il centralino dello Sportello resteranno attivi telefonicamente, così come il numero per la prenotazione degli appuntamenti. L’Ufficio di Stato Civile garantirà comunque la reperibilità in caso di emergenze, gestite esclusivamente previo contatto telefonico e valutazione della non differibilità.