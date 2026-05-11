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L’Auditorium Spira mirabilis di Formigine (via Pagani 25) ospiterà, sabato 16 maggio alle ore 17.30, un incontro con il giornalista Gianluigi Nuzzi. L’appuntamento segna il secondo anno di collaborazione tra il Comune di Formigine e il Festival della Giustizia Penale, dopo l’evento dello scorso anno con Roberta Bruzzone e l’anteprima, svoltasi nelle scorse settimane, con Paolo Crepet.

Il Festival, organizzato dall’Associazione Festival Giustizia Penale ETS, promuove una riflessione aperta sui principi del giusto processo, con l’obiettivo di rendere i temi della giustizia una responsabilità collettiva e accessibile a un pubblico ampio. All’interno di questa cornice, il filo conduttore della settima edizione, “Difendere l’innocente, il colpevole, i diritti”, farà da sfondo al dialogo tra Gianluigi Nuzzi e il Prof. Luca Lupària Donati, Direttore Scientifico della rassegna. Durante l’incontro, Nuzzi offrirà una riflessione sul rapporto tra verità, potere, informazione e responsabilità pubblica, interrogandosi sul ruolo del giornalismo d’inchiesta nella difesa dei diritti e nella comprensione dei meccanismi della giustizia.

Nuzzi, figura nota del giornalismo d’inchiesta, è attualmente alla guida di programmi come “Quarto Grado” su Rete 4 e “Dentro la notizia” su Canale 5. Per LA7 è stato ideatore e conduttore de “Gli intoccabili” e “Le inchieste di Gianluigi Nuzzi”. Ha scritto per Corriere della Sera, Libero e Panorama.

L’ingresso è gratuito con prenotazione consigliata all’indirizzo email auditorium@comune.formigine.mo.it.