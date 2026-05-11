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Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli, la manifestazione promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli (I.I.C.) e patrocinata dal Ministero della Cultura. In Emilia Romagna, l’appuntamento centrale si terrà a Formigine, alla scoperta di uno dei complessi fortificati più rappresentativi del territorio modenese.

Il Castello di Formigine rappresenta un esempio emblematico di come una fortezza medievale possa trasformarsi nel tempo in residenza signorile e, infine, in polo culturale e museale. Nato nel 1201 come rocca comunale per volere del Comune di Modena, il complesso divenne nel 1405 dimora dei Pio di Carpi, che vi edificarono il palazzo marchionale accanto al nucleo difensivo della “rocchetta”. Dopo i gravi danni dei bombardamenti del 1945 e il successivo restauro, il castello è oggi un laboratorio di archeologia urbana che racconta, attraverso un museo multimediale e scavi a vista, la storia millenaria del borgo.

Programma delle iniziative – Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026

Le attività, organizzate con il patrocinio del Comune di Formigine, prevedono il seguente calendario:

SABATO 16 MAGGIO

– Ore 17.00 – 19.30: Presso il Palazzo Marchionale (Sala Consigliare), conferenza sul Castello di Formigine e presentazione del volume dedicato alle targhe di riconoscimento dell’Emilia Romagna.

– Inaugurazione della Mostra: Apertura dell’esposizione di Loreno Confortini, dedicata ai disegni di Torri, Borghi e Castelli dell’Emilia Romagna. A seguire: Visita inaugurale del castello e piccolo rinfresco finale nel loggiato del Palazzo Marchionale.

DOMENICA 17 MAGGIO

– Ore 9.30 – 12.30 e 14.30 – 17.30: Visite guidate al Castello. Il percorso prevede l’approfondimento dell’architettura fortificata con analisi degli scavi archeologici e visite alla rocchetta, alla Torre dell’Orologio e al corpo di Guardia.

EVENTI CONTINUATIVI (SABATO E DOMENICA)

Durante gli orari di apertura del Castello sarà possibile visitare la mostra di Loreno Confortini all’interno del Loggiato del Palazzo Marchionale.

Informazioni e contatti: Per consultare il programma completo e verificare eventuali aggiornamenti, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale: www.istitutoitalianocastelli.it. Email di riferimento: emiliaromagna@istitutoitalianocastelli.it.