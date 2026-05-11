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Venerdì 16 maggio alle ore 17.30, presso Villa Cuoghi, la rassegna Il Tè delle 5 ospiterà la scrittrice Roberta Cavazzuti per la presentazione del suo primo romanzo Dove tutto parla di te.

Il libro si inserisce nella grande tradizione della narrativa della memoria e richiama autrici come Natalia Ginzburg e Lalla Romano, ponendo l’attenzione sui silenzi familiari, sui legami affettivi e sulla costruzione dell’identità attraverso un linguaggio quotidiano e intenso.

Dove tutto parla di te è un romanzo che chiede al lettore ascolto e riflessione: la protagonista costruisce infatti un dialogo interiore profondo con chi legge, trasformando una vicenda individuale in un’esperienza universale. Un esordio narrativo maturo, capace di affrontare con sensibilità i temi della memoria, del tempo e della crescita personale.

A dialogare con l’autrice saranno due sue ex allieve del Liceo Muratori di Modena: Annalisa Vandelli, giornalista, fotografa, narratrice e performer, e Alessandra Alberici, responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di Fiorano Modenese.

La serata sarà arricchita dalle suggestioni musicali della violinista Edda Chiari, che accompagnerà alcuni momenti dell’incontro con interventi musicali tratti dal repertorio della musica classica.

Al termine dell’evento seguirà un aperitivo offerto dall’associazione INarte.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.