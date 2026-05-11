<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

La XXV edizione del Maggio Fioranese ha preso il via sotto il segno del successo, trasformando piazza Ciro Menotti nel cuore pulsante della cultura e della gastronomia partenopea. Nonostante le incertezze meteorologiche, il primo fine settimana della rassegna, con “Napoli a passeggio”, ha registrato un’affluenza record di 15.000 persone, confermando l’attesa e l’affetto della comunità per questa storica manifestazione.

L’evento dell’8, 9 e 10 maggio è stato un omaggio alla “napoletanità”. Il pubblico è stato conquistato dalle eccellenze enogastronomiche: dal “ragù che pensa” di Gennaro Galeotafiore, alle mozzarelle fresche del mastro casaro, passando per il caratteristico caciocavallo impiccato e la rinfrescante “limonata a cosce aperte”.

Il simbolo della kermesse è stata naturalmente la pizza. Oltre 3.000 le pizze di qualità sfornate, grazie alla maestria di Carmine Del Sordo, referente diplomatico del gusto per Doc Italy, e di Jessica De Vivo, premiata come “Migliore pizzaiola dell’anno 2025” dalla guida de Il Mattino, a cura di Luciano Pignataro. L’utilizzo di forni a legna, alimentati a pellet naturale, ha permesso di servire pizze veraci con pomodoro San Marzano e bufala campana DOP, regalando ai presenti un’esperienza autentica.

Non solo cibo, ma anche grande spettacolo in piazza Ciro Menotti: la Bagarja Band e la voce potente di Serena hanno animato le tre serate con un’energia travolgente che ha saputo catturare l’attenzione di grandi e piccoli.

“Sono stati tre giorni memorabili – ha dichiarato la presidente del Comitato Fiorano in festa che organizza il Maggio Fioranese, Roberta Pè – Napoli a passeggio ci ha restituito quel senso di comunità che desideravo per l’apertura di questa edizione speciale. Il calore e il sorriso dei nostri ospiti napoletani ci hanno ricordato che, insieme, si può affrontare ogni sfida, anche quella del meteo, con lo spirito giusto. Sentirmi fermare da cittadini fioranesi per dirmi che erano felicissimi di queste tre serate mi ha riempito di gioia ed emozione. Un ringraziamento speciale, oltre che al Comune di Fiorano Modenese, va a tutta l’organizzazione di Napoli a passeggio a partire da Enza, Antonio, Salvatore, e tutti i giovanissimi chef che con instancabile impegno hanno preparato pasta, sfogliatelle e babà, portando simbolicamente il sole di Napoli nella nebbia padana.”

Il Maggio Fioranese non si ferma qui. Il prossimo weekend vedrà protagonisti i sapori e i suoni del territorio modenese: il grande ritorno sulle piazze nazionali dei RIO, in occasione della loro reunion e la sfida del “Busilen da record”, con un concorso aperto a tutti i cittadini invitati a presentare il proprio bensone (il tipico dolce locale), premiando creatività e rispetto della tradizione.

I programma completo degli eventi è disponibile sul sito ufficiale e sui canali social del Maggio Fioranese.