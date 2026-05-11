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È ormai tutto pronto per l’attesissima festa di primavera, dedicato all’ambiente e alle tradizioni locali, ideata dal compianto Walter Bonazzi. Domenica 17 maggio torna a Guastalla Naturambiente, l’ecofesta che giunge quest’anno alla sua 31ª edizione. Un appuntamento storico che fonde natura, artigianato, gastronomia e impegno civile, animando le vie del centro storico con un programma pensato per ogni fascia d’età.

L’anteprima di sabato 16 maggio

L’evento aprirà ufficialmente i battenti sabato 16 maggio con un appuntamento dedicato alla cultura gastronomica del territorio. Alle ore 17:00, presso la Sala dell’Antico Portico di Palazzo Ducale, si terrà la presentazione del libro “I Cappelletti Reggiani” a cura del dott. Giuliano Bagnoli. L’incontro vedrà l’intervento del professor Danilo Morini, vicepresidente dell’Associazione “Il Cappelletto Reggiani”, con letture di Fiorello Tagliavini.

Domenica 17 maggio: un centro storico in fermento

Dalle prime ore del mattino, dopo l’inaugurazione ufficiale alle ore 10, le strade cittadine ospiteranno una varietà incredibile di attrazioni: dai profumi dei fiori al fascino del mercatino vintage e dell’handmade. Per i più piccoli e le famiglie, l’offerta spazia dagli spettacoli dei burattini ai giochi dedicati, fino a laboratori creativi, come i corsi di acquarello. Il pomeriggio di domenica sarà animato anche dalla Gara di Plogging per bambini, dal concerto d’organo presso la Chiesa dell’Immacolata Concezione e dalle esibizioni di Karate. La giornata si chiuderà in Piazza Mazzini con la sfilata “Cani in passerella” (ore 18:00) e dalla attesissima premiazione del miglior bisulàn e del salame casalino (ore 19:00), a cura delle storiche Confraternite locali.

Cultura e approfondimento: le conferenze

Il cuore intellettuale della manifestazione sarà rappresentato dai momenti di confronto e divulgazione. Subito dopo l’inaugurazione ufficiale, alle ore 10:00 ci sarà l’attesa conferenza del Dott. Gianfranco Marchese dal titolo “La meraviglia tra il fascino della natura e le neuroscienze”. Alle ore 15:00, focus sull’ecologia con Matteo Marmiroli (Gruppo Plogging) sulla raccolta differenziata e alle ore 15:30 incontro sul mondo del Biologico con rappresentanti di Slow Food e aziende agricole locali, completo di assaggi gratuiti. Poi alle ore 16:30 un approfondimento su lattofermentazione e microbioma con Riccardo Barba e alle ore 17:00, dimostrazioni pratiche di antichi mestieri (impagliatori e ricamo a telaio) con Silvio Gozzi, Ettore Gastini e Mariateresa Lodi Rizzini.

Solidarietà concreta: il recupero del “Pennello del Po”

Naturambiente non è solo celebrazione, ma anche azione diretta sul territorio. Grande risalto viene dato al contest “Vinci una bicicletta” (offerta da Conad Superstore Le Fornaci) che mette in palio una bicicletta e numerosi altri premi. La finalità dell’iniziativa è nobile: l’intero ricavato sarà utilizzato per la pulizia del “Pennello del Po”, un intervento fondamentale per la tutela e il decoro dell’area fluviale.