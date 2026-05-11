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Dopo il successo degli anni scorsi, torna a Novellara “Serate della Salute”, la rassegna dedicata al benessere, alla prevenzione e alla cura, pensata per avvicinare cittadini, associazioni e professionisti in un dialogo aperto e accessibile.

L’iniziativa, promossa con il patrocinio di Ausl Reggio Emilia, propone tre appuntamenti gratuiti al Circolo Ricreativo Aperto Novellarese di via Veneto 30, tutti alle 18:30, per affrontare temi che toccano da vicino la vita delle persone e delle famiglie: la malattia di Parkinson, il ruolo attivo del paziente, il sostegno ai caregiver, il disagio mentale e l’importanza della rete sociale.

Il primo incontro è in programma martedì 12 maggio, ed è inserito nel mese dedicato al caregiver. La serata, dal titolo “Questa non è la strada che avevo scelto. Migliorare la qualità della vita: terapie e cure integrative al farmaco”, sarà dedicata al Parkinson e alle possibilità di cura che vanno oltre la sola terapia farmacologica. Dopo i saluti di benvenuto, interverrà il dottor Giacomo Argenziano, neurologo presso le Strutture Operative di Neurologia di Reggio Emilia, Guastalla e Castelnovo ne’ Monti, con un approfondimento su movimento, riabilitazione e strategie quotidiane per migliorare la qualità della vita. Seguirà uno spazio per le domande.

La serata proseguirà con l’intervento di Giuseppe Antinori, presidente del Gruppo Parkinson Reggio Emilia, con il Coro l’Arcobaleno diretto dal maestro Luciano Bonacini e con un’attività esperienziale di “Dance Well”, presentata dalla MM Contemporary Dance Company.

Il secondo incontro è in programma giovedì 21 maggio e sarà dedicata all’allenamento della mente come potenziamento e rinforzo nell’invecchiamento. Verranno illustrati gli allenamenti che stimolano le principali abilità cognitive integrati a esercizi motori specifici.

Il terzo appuntamento si terrà giovedì 28 maggio e sarà dedicato alla risposta sociale al disagio mentale, con l’Associazione Sostegno e Zucchero, testimonianze di utenti, familiari e operatori del Centro di Salute Mentale del Distretto di Guastalla.

Al termine di tutte le serate è previsto un rinfresco. Ingresso gratuito.