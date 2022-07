Bar negli Istituti superiori, approvata la convenzione per sei anni con la Città metropolitana

La Città metropolitana con atto del Sindaco ha approvato la convenzione con gli Istituti scolastici al cui interno sono presenti locali adibiti a bar-tavola fredda, per la concessione della gestione a terzi. La convenzione avrà una durata di sei anni, a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e con scadenza al temine dell’anno scolastico 2027/2028.

La Città metropolitana di Bologna ha già stipulato negli anni passati convenzioni, ora scadute, con gli Istituti Scolastici per la concessione onerosa a terzi di locali di proprietà o in gestione ex legge 23/96, di eventuali bar-tavola fredda. In forza di tali concessioni, gli Istituti scolastici hanno stipulato i relativi contratti con soggetti privati, gestendoli autonomamente, procedendo in proprio alla riscossione del canone dovuto, come quantificato dalla Città metropolitana, e al versamento della quota spettante all’Ente.

La Convenzione disciplina nel dettaglio il rapporto convenzionale tra l’Ente e gli Istituti scolastici e regolamenta l’installazione dei distributori automatici di bevande e generi alimentari.

Gli Istituti che hanno manifestato l’interesse ad aderire sono:

I.I.S. Aldini – Valeriani – Bologna

I.I.S. F. Alberghetti – Imola

I.I.S. Belluzzi – Fioravanti

I.I.S. E. Majorana – San Lazzaro di Savena

I.I.S. L. Fantini – Vergato

I.I.S. Manfredi Tanari – Bologna

I.T.C.S. G. Salvemini – Casalecchio di Reno

I.T.C.S. R. Luxemburg – Bologna

Liceo A. Righi – Bologna

Il corrispettivo delle concessioni è calcolato dalla Città metropolitana per ogni singolo Istituto, sulla base del numero di studenti e personale scolastico che usufruiscono del servizio di bar/ristoro ed è quantificato in via presuntiva per un importo pari a 132.500 euro per i cinque anni.