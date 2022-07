Tre serate di spettacolo a Sasso Marconi con in “Piazza sotto le stelle”

Tre serate di spettacolo a Sasso Marconi con in “Piazza sotto le...

Torna in..“Piazza sotto le stelle”, rassegna estiva che propone tre serate di festa e spettacolo in programma per tre mercoledì a luglio in Piazza dei Martiri della Liberazione.

Promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con ProLoco Sasso Marconi, la rassegna vuole essere un’occasione per animare e vivere tutti insieme la piazza e il centro cittadino nel periodo estivo.

L’edizione 2022 comprende una serie di spettacoli con concerti, magia, acrobazia e abilità con il fuoco, con artisti di livello internazionale: si comincia il 6 luglio con il concerto dell'”Orchestrona della Scuola di Musica popolare di Forlimpopoli”, formazione composta da violini, violoncelli, flauti, basso, fisarmoniche e organetti, chitarre, voci e percussioni etniche, che propone musiche tradizionali di molti paesi europei attraversando la cultura zingara e quella ebraica.

Si prosegue il 13 Luglio con Skizzo, mago mica matto, lo spettacolo di Davide Nicolosi, in arte “Skizzo” in cui l’artista, una fusione fra una rockstar e un joker, porta in scena un personaggio insolito che catturerà l’attenzione del pubblico lo trasporterà nel suo mondo magico.

La rassegna si conclude il 20 Luglio con i Quetzalcoatl, trio di percussionisti/danzatori di origine atzeca che trascineranno il pubblico nello spettacolo “Fuego”, una sorta di rito collettivo, fatto di coinvolgenti giochi di abilità con il fuoco.

Durante le serate sarà sempre possibile degustare le specialità gastronomiche e i drink proposti dai bar e ristoranti che si affacciano sulla piazza e da altri stand gastronomici.