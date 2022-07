Controlli stradali dei carabinieri a Carpi e Pavullo, due patenti ritirate

Nella serata di ieri, dalle ore 22, i Carabinieri delle Compagnie di Carpi e Pavullo nel Frignano, hanno attuato una serie di controlli sulle principali arterie stradali dei quei territori, con lo scopo di prevenire le condotte di guida più pericolose per la sicurezza stradale.

Il servizio ha visto impegnate più pattuglie dell’Arma, supportate dalle Aliquote Radiomobili delle 2 Compagnie, che hanno proceduto al controllo di oltre 50 persone e 20 veicoli.

In tale ambito, a Carpi e Pavullo nel Frignano i Carabinieri hanno fermato e denunciato alla Procura della Repubblica, per guida sotto l’influenza dell’alcool, due persone, un 53enne e un 19enne, il primo risultato con tasso alcolico ben oltre il limite massimo consentito, il secondo per rifiuto di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. Per entrambi è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida.

Altresì, un 20enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 18 cm e di quasi 4 gr di hashish; nella circostanza è stato deferito in stato di libertà per porto di strumenti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura di Modena in qualità di assuntore di stupefacenti.