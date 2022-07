Cambio di guardia al Lions Club Sassuolo: Angela Ninzoli nuovo presidente

Passaggio di consegne al Lions Club Sassuolo tra Roberto Nesci (uscente) e Angela Ninzoli (neo presidente eletto). La cerimonia ha avuto luogo nei giorni scorsi presso lo Sporting Club Sassuolo.

Durante la serata, come noto, è stata anche conferita la Melvin Jones Fellow, massima onorificenza del Lions Clubs International alla dott.ssa Veronica Squinzi, in rappresentanza della famiglia che da anni sostiene la squadra di calcio della nostra città. Il riconoscimento è stato conferito per la partecipazione del Sassuolo Calcio all’iniziativa di raccolta fondi avvenuta in occasione del Lions Day donando magliette autografate dai propri giocatori che ha consentito di assegnare borse alimentari a famiglie bisognose del territorio in cui opera il sodalizio sassolese.