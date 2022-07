Chiusure notturne programmate sulla Tangenziale di Bologna e sulla A1

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 9 “San Donato” e lo svincolo 8 “Fiera”, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, lo svincolo 8bis “Viale Europa” sarà chiuso in entrata verso Casalecchio e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere Via San Donato e Viale Europa.

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura della stazione di Valsamoggia, che era prevista dalle 21:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 luglio.

Per consentire lavori di pavimentazione, la suddetta stazione sarà chiusa, dalle 21:00 di giovedì 7 alle 6:00 di venerdì 8 luglio, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e Milano.

In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Modena sud sulla stessa A1 o alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio.