Festival Mundus: Murubutu in concerto ai Chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, venerdì 8 luglio

Grande attesa per il concerto del rapper reggiano Murubutu, che per la prima volta si esibisce con una formazione di musicisti live. Alessio Mariani, professore di storia e filosofia, in attività dal ’91 nella scena rap italiana con il nome di Murubutu, portando in scena il rap storytelling o i suoi rap-conti.

MURUBUTU presenterà il suo ultimo album uscito a gennaio 2022 STORIE DI AMORE CON PIOGGIA E ALTRI RACCONTI DI ROVESCI E TEMPORALI, nelle parole dell’artista: “Non è solo il tour per presentare il mio nuovo album dedicato alla pioggia ma è anche la realizzazione di un sogno che avevo da sempre: unire i beats agli strumenti. Per la prima volta un gruppo di musicisti mi accompagnerà dal vivo rendendo il mio suono più intenso e i miei racconti più vivi e più pulsanti che mai!”, a dividere il palco con lui ci sarà una formazione di musicisti live: ableton, basso, chitarra, tromba e la voce di Dia, già presente in alcuni dei suoi lavori in studio.

Il tour sarà quindi un’occasione per ascoltare i nuovi brani in una veste inedita, il cui concept è la pioggia. La pioggia come scenario incantevole o temibile, come illusione del tempo sospeso; la pioggia come dono o punizione, paura o speranza ma soprattutto come metafora delle nostre infinite possibilità esistenziali, tutte contenute dentro a infinite gocce che riflettono il mondo ognuna da una propria unica prospettiva.

I rap-conti contenuti nell’album saranno ambientati in tanti luoghi, prossimi o remoti, dove la pioggia accompagna spesso la ricerca di un amore o di un equilibrio che pare perduto per sempre e che talvolta verrà riconquistato privilegiando il colloquio col tempo.

MURUBUTU

Al secolo Alessio Mariani, si avvicina all’hip hop all’inizio degli anni ’90. Insegnante di filosofia e storia presso il liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia, dal 2000 comincia a riflettere sulla interazione fra contenuti scolastici e musica rap. L’intento è fare del rap un mezzo espressivo per trasmettere contenuti di ordine culturale senza perdere l’attenzione verso la cura stilistica. Il risultato è un nuovo sottogenere musicale: il rap didattico, concretizzato nel 2006 dall’uscita dell’album “Dove vola l’avvoltoio” con il collettivo La Kattiveria. Sulla scorta della contaminazione fra rap e narrativa Murubutu intraprende nel 2009 un progetto solista, interamente dedicato allo storytelling, in cui sonorità hip hop classiche fanno da tappeto a testi con una forte curvatura cantautorale e accenti poetici.

Nel 2011 Murubutu vince il secondo premio al Concorso Nazionale per cantastorie “G. Daffini” con il brano “Anna e Marzio”.

A partire dal 2016 viene invitato a numerosi festival culturali, la sua attività musicale è rappresentata fino ad oggi da sei album: “Il giovane Mariani e altri racconti” (2009), “La bellissima Giulietta e il suo povero padre grafomane“ (2011), “Gli ammutinati del Bouncin’ ovvero mirabolanti avventure di uomini e mari” (2014), “L’uomo che viaggiava nel vento e altri racconti di brezze e correnti” (2016), “Tenebra è la notte ed altri racconti di buio e crepuscoli” (2019) con featuring di Caparezza, Mezzosangue, Claver Gold, Willie Peyote e Dutch Nazari.

A febbraio 2020 viene pubblicato il libro “Antologia di rapconti” (BeccoGiallo edizioni): una graphic novel dove i migliori testi di Murubutu vengono illustrati da Roby il pettirosso.

A Marzo 2020 pubblica, insieme a Claver Gold, il concept album “Infernvm” ispirato alla prima cantica della Divina Commedia di Dante Alighieri, con collaborazioni di Davide Shorty e Giuliano Palma. Dall’album viene tratto il libro illustrato “Dante e tempo di rap” che si avvale dell’analisi e del commento del docente universitario Patrick Cherif.

Crediti

MURUBUTU – STORIE D’AMORE CON PIOGGIA E ALTRI RACCONTI DI ROVESCI E TEMPORALI

Alessio Mariani, Diana Ghebrerul voci

Giulio Vetrone chitarra

Antonio Delga basso

Gabriele Polimeni tromba

Stefano Castagnetti ableton

Informazioni di biglietteria

Biglietto € 10,00, in caso di pioggia il concerto verrà annullato

Per informazioni

Comune di Reggio Emilia – Fondazione Palazzo Magnani

info@palazzomagnani.it

www.palazzomagnani.it

0522 444446

Prenotazioni e biglietti

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia c/o Teatro Valli

Piazza Martiri del 7 luglio 1960, 7

www.iteatri.re.it

biglietteria@iteatri.re.it – 0522 458811

Prenotazioni telefoniche:

lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00

0522 458854

Per maggiori informazioni: ATER Fondazione – www.ater.emr.it, T. 059 340221 – mundus@ater.emr.it FB festivalmundus