Fiorachella 2022: il 15 e16 luglio torna il festival musicale a Fiorano, presso il parco di Villa Pace

È con particolare piacere che il Comune di Fiorano Modenese annuncia l’imminente ritorno del festival musicale intitolato Fiorachella, sostenuto anche per l’edizione 2022. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, l’associazione Fiorano Free Music e Radio Antenna 1 propongono nuovamente ai giovani del Distretto Ceramico una due giorni all’insegna della buona musica e della condivisione. A cui si aggiungerà una sorpresa da Guinnes for Records!

Il Fiorachella si terrà nelle giornate di venerdì 15 e sabato 16 luglio presso il parco di Villa Pace (via Circondariale S. Francesco, di fronte al supermercato Iperfamila). Le serate avranno entrambe avvio attorno alle ore 19.00, e saranno presenti diversi punti ristoro, pronti a servire birre, cocktail, tigelle, carne alla griglia, cibi vegani e tanto altro. Inoltre saranno disponibili magliette dedicate all’evento, i cui proventi andranno a sostegno della manifestazione, magari anche in funzione delle edizioni che verranno.

“Quella che verrà – spiega l’organizzatore Simone Zocchi – è la terza edizione del Fiorachella, dopo esser rimasto fermo due anni. L’evento riprende sullo stesso stile precedenti: ovvero due giornate totalmente gratuite incentrate su concerti live e dj set. Il Festival nasce dal progetto Fiorano Free Music in collaborazione con Radio Antenna Uno. Quest’anno saranno presenti più punti ristorativi: dal Barbecue a cura dello Stone di Fiorano, allo stand vegetariano/vegano di Green-go Kitchen, alle tigelle di Mamma Lia e i cocktails del Caffè del Teatro, una varietà gastronomica unita a quella musicale che ci fa molto piacere”.

“Dopo i due anni di Covid – continua Andrea Nocetti di Radio Antenna 1 – siamo ripartiti praticamente da zero, con molte difficoltà logistiche. È per questo motivo che ci teniamo a ringraziare il Comune di Fiorano e gli sponsor che ci hanno permesso mettere in piedi la manifestazione. Dal canto suo, Radio Antenna 1 farà sempre la sua parte, proponendo alla sua città quanto di meglio offerto dal panorama musicale, cercando di far ballare e divertire, come da più di quarant’anni a questa parte”.

“Come Amministrazione – continua l’assessore Morena Silingardi – siamo felicissimi di poter sostenere la ripartenza del Fiorachella, un evento certamente molto atteso dai giovani fioranesi, e non solo. La risposta delle precedenti edizioni è stata ottima, oltreché in crescita. Ora i ragazzi tornano a proporsi con tutte le criticità del caso, che conosciamo bene, ma passione ed entusiasmo sopperiranno certamente alle difficoltà. Ci tengo a ringraziare Simone, Andrea e tutti i volontari che permetteranno la riuscita dell’iniziativa, nella speranza sempre più occasioni possano permettere il divertimento e l’aggregazione giovanile nella nostra città”.

Di seguito la line up:

• VEN 15 LUGLIO

– Dalle 19.30 Jam session, chiunque voglia venire porti uno strumento e suoni

– Dalle 20.00 live Giancarlo Frigieri e i magnani del Tresinaro

– Dalle 21.00 live Tacobellas

– Dalle 22.00 live GUERRILLA RADIO – Italian Rage Against The Machine tribute

– A seguire, dj set “Oasis Club 1993-2003 a night to remember”

• SAB 16 LUGLIO

– Dj set dalle 19.00 a cura di DJ Bedo –

– Dj set dalle 20 a cura Dj Bonzo e DJ Lara from Radio Antenna 1

– 20.15/21 live – Setti

– 21.30/22.30 live – Baseball Gregg

– 22.45/23.45 live Ziliani – Clichè Tour

– A seguire – Dj Noce from Radio Antenna 1

Per tutte le informazioni, scrivere alla mail info@fiorangeles.org oppure consultare il sito www.fiorangeles.org.